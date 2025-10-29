¡Ú¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡Û¥ß¥¥Ï¥¦¥¹½éÀïÇÔÂà¡¡Á°µð¿Í¡¦¹â¶¶Í¥µ®¡Ö²ù¤·¤¤¡×¡ÈÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É
¢¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡¢¦£±²óÀï¡¡¥Û¥ó¥À¡ÊÅìµþ¡Ë£¶¡½£±¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ê£²£¸Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÂè£µ£°²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£²£¸Æü¡¢µþ¥»¥é£Ä¤Ç³«Ëë¤·¤Æ£±²óÀï£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££´ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡ÊÂçºå¡Ë¤ÏÁ°²ó½àÍ¥¾¡¤Î¥Û¥ó¥À¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë´°ÉõÉé¤±¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£±²óÀïÆÍÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°µð¿Í¡¦¹â¶¶Í¥µ®Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬ÆüËÜÁª¼ê¸¢½éÅÐÈÄÀèÈ¯¡££Ä£å£Î£Á¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÎÊÒ»³â«¿´¡Ê¤Ò¤í¤ß¡¢£²£¶¡Ë¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢£²²ó£²¡¿£³¤ò£µ¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥¬¥¹¤ÈºíµÜÀ½ºî½ê¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþ¡Ë¤â£²²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¶ì¤¤¡ÈÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££°¡½£´¤Î£³²ó£²»àÆóÎÝ¡¢¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡¦¹â¶¶Í¥¤Ï±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£µÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²²ó£²¡¿£³¤Ç£¸£µµå¤òÈñ¤ä¤·¡¢£¶°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¡£¡Ö¡Ê£³²ó¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥¯¤«¤éÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤«¤é¤ÏÆ±¤¸¤¯¸µµð¿Í¤Îºù°æ½Óµ®Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¹²ó¤Ë£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¡¢ÊÒ»³¤Ë£µ²óÌµÆÀÅÀ¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£¹â¶¶Í¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¾¡ÅÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Î¸åÇÚ¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î½éÀïÆÍÇË¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤³¤ÇÅê¤²¹ç¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶Í¥¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡££²£±Ç¯¤Ë£±£±¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Îº¸Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ°Ê¹ß¤Ï¶ì¤·¤ß¡¢£²£´Ç¯¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤ò¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ë°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Í½Áª¤Ç£³ÀïÁ´ÇÔ¡£¤è¤¦¤ä¤¯¸ø¼°Àï¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢£¹·î£²£¹Æü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¶áµ¦ÃÏ¶èºÇ½ªÍ½ÁªÂè£³ÂåÉ½·èÄêÀï¡Ê£¶²ó£±¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤°ìÇ¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¡£¡È¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¡É¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸µ£ÇÀï»Î¤Ï¡¢Áá¤¯¤â£²Ç¯ÌÜ¤Ø»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë