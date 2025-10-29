ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡õÁ°ÅÄ°¦¡¡ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Á¥ã¥¤¥É¥ë»ÍÅ·²¦¢ªÍü±à¤ÎºÊ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤¬¸ø³«
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¤¬¥ì¥¢¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê¤¬£²£¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÃæÂ¼´ª¶åÏº¤´É×ºÊ¤¬³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢£²¿Í¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤ÎÂæ»ì¤Î´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¤¤¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤Ã¤Æ¤ëËÜ¿Í¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Î®ÀÐ¡Ê¤µ¤¹¤¬¡Ë¡ª¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀÎ¡¢¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÈÎø¿ÍÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ìºÝ¤ËËè²óËÜÅö¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡Ä¤â¤¦°¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°¦¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â·Ò¤¬¤ê¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£³Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¥Á¥ã¥¤¥É¥ë»ÍÅ·²¦¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡££²£°£°£¹Ç¯¤Ë£¸Ç¯±Û¤·¤Î¸òºÝ¤ò¼Â¤é¤»¡¢´ªÂÀÏº¡Ê¸½´ª¶åÏº¡Ë¤È·ëº§¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡¢¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤Î£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£