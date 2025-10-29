「これはもうおかしい」延長18回の死闘で“全打席出塁” 米識者も唸る大谷翔平の存在感「ボンズ並みの扱いをすべき」
1試合9出塁は1942年以来83年ぶりの快挙だ(C)Getty Images
ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ第3戦が現地時間10月27日にドジャースタジアムで行われ、延長18回の末、ドジャースが6-5でサヨナラ勝ちを収めた。実に6時間を超える消耗戦となったこのゲームでは、ドジャースの大谷翔平が記録的なパフォーマンスを披露し、そのバットで勝利を呼び込んでいる。
「1番・指名打者」で先発出場した大谷は、7回までの4打席で2塁打を2度、2本の本塁打を放ち3打点。加えて、試合終了までさらに5度バッターボックスに立つも、4度が申告敬遠、最終打席もストレートの四球と、長時間に及んだゲームにおいて全打席で出塁を果すという、異例とも言えるスタッツを刻んだ。
1勝1敗で本拠地に戻った最初の試合で4長打を放つという打棒を見せつけたことで、試合後半ではブルージェイズベンチは完全に勝負を避ける選択に踏み切ることに。また、ポストシーズン序盤では不調とも評されていたバッティングは、ブルワーズとの優勝決定シリーズからこのゲームまで、6試合連続安打をマークするなど、もはや手がつけられない状態になっている。
連覇へと向かう戦いで驚異のパフォーマンスを続ける大谷に対し、米国内でも賛辞がやまない。放送局『ESPN』の元記者であり、現在はフリージャーナリストとして活動する、ジュン・リー氏が自身のSNSで大谷の活躍を激賞している。
ジュン・リー氏は、第3戦7回に飛び出したこの日2本目の本塁打の動画とともに、「オオタニにはそろそろバリー・ボンズ並みの扱いをすべきだ。これはもうおかしい」と綴ったメッセージを投稿。
さらに同日の別のポストでは、大谷がメジャー移籍を果たした2018年当時、米『The Sporting News』が発信した、「ショウヘイ・オオタニの打撃は“高校生レベルの打者”とほぼ同じだ。MLBのスカウトたちは、ショウヘイ・オオタニはメジャーの投手相手には打てないだろうと考えている」という評価の文言を引用した上で、「Never forget.（そんな評価をしていた時代があったことを絶対に忘れるな）」などと記している。
観る者を唸らせるほどの活躍でドジャースを牽引している大谷。今季、残りの試合でもすべての局面において、その一挙手一投足から目を離すことは出来ない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]