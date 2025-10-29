「ヤンキースはWSの英雄を逃したことを後悔すべき」　山本由伸の大活躍に米報道「思い描いた夢のすべてが別の場所で現実に」

ワールドシリーズ第2戦で完投勝利を飾った山本由伸(C)Getty Images

逃した魚は大きかったのか…。

ドジャースの山本由伸は現地時間10月25日に、ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦で、9回105球の1失点完投勝利を収めた。山本の完投は、同14日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き、2試合連続。ポストシーズンでの連続完投は、2001年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来、24年ぶりの快挙として脚光を浴びた。

【写真】まさかの土下座！？山本由伸を崇める佐々木朗希の貴重過ぎるショット

27日の第3戦では、延長18回からブルペンで投球練習を始める漢気と献身性を見せた山本。そんな右腕を巡り、米メディア『Sports Illustrated』は「ヤンキースはワールドシリーズの英雄を逃したことを後悔すべきだ」と題した記事を掲載。サブタイトルには「彼らが思い描いた夢のすべてが別の場所で現実となった」と記されている。

ヤンキースはブライアン・キャッシュマンGMがオリックス時代の山本を視察した際の2023年の9月に、ノーヒットノーランを達成した“縁”があった。同GMが立ち上がって拍手を送る映像はSNSでも話題を呼び、記事では「多くの人が『ヤマモトはゲリット・コールとともにヤンキースの先発陣を支える存在になる』と信じた」と伝えた。

アーロン・ブーン監督も山本を絶賛し、過去に「我々が契約をまとめるのは間違いない」と豪語していたことも紹介。しかし、山本は2024年にドジャースに入団。「ブーンの自信満々な言葉は、（ドジャースの）破格の契約金を前に、虚しく空気に消えた」と報じている。