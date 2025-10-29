◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦 阪神１―２ソフトバンク（２８日・甲子園）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第３戦が行われ、ソフトバンクが阪神に逆転勝ちし、２勝１敗とした。７イニングで得点圏に走者を背負い、守備でも２失策１捕逸。ピンチの連続だったが、先発のリバン・モイネロ投手（２９）が、阪神・才木浩人投手（２６）とのセ、パの最優秀防御率対決で６回１失点と力投した。７回からはリリーフ陣も奮闘。本塁を踏ませず、１点差試合を制した。

何度ピンチを迎えても、敵地・甲子園の空気にのまれることはなかった。ソフトバンク・モイネロが６回４安打１失点で２年連続日本シリーズの白星をつかんだ。阪神ファンの大声援をものともせず「投げている時は音も全然聞こえないし、集中していた。粘り強く、いい投球だったと思うよ」とパ最優秀防御率の貫禄。４回から３イニング連続で得点圏に走者を背負ったが、１点リードを守った。

４回は栗原の失策が絡んで迎えた１死一、二塁をピシャリ。５回１死二塁から手ごわい近本、中野を封じると、６回無死一、二塁でも動じなかった。「球場（の雰囲気）よりも寒さ」と気温２０度を下回るマウンドで工夫。全身にベビーオイルをぬって体温を上げ、投球スタイルも変えた。今季の奪三振率が９・２７だった左腕が４個。「寒くて、力を入れると球が抜けた。四隅に投げることを考えた」と“技”で勝負した。

ＣＳ最終Ｓは、第１戦から中４日で２０日の第６戦も先発してＭＶＰ。シリーズ前の小久保監督の懸念材料は大黒柱の回復だった。万全の中７日を選択し、エース格の才木に勝利。ここから再びフル回転に備える。第７戦までもつれれば、中４日で準備する可能性は十分。先発陣は第４戦の大津の後、有原を中４日で第５戦、上沢は中５日で第６戦に投入するプランも浮上している。シーズン後半も安定感が光った３枚を最大限に生かし、頂点へ。最後のとりでには、モイネロがいる。（安藤 理）