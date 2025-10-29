◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２８日（日本時間２９日）、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、２７日（同２８日）に行われたワールドシリーズ第３戦で延長１８回サヨナラ勝ちした場面の写真を引用し「最高な仲間です」と投稿した。

前日の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は５―５の延長１８回にフリーマンのサヨナラ弾で決着し、ドジャースが２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦。ド軍は２５日（同２６日）の第２戦で完投勝利した山本を幻となった延長１９回に向けて中１日でブルペンで準備させていた。試合後には「投手もいなかったので、行くしかないと思いました。体調的にも今日は行けると。志願というか、もう（投手が）いなかったので、準備できると言いました」などと話していた。

エース右腕は第２戦で１０５球を投げ、４安打１失点、１死球８奪三振で完投勝利。ポストシーズンではリーグ優勝決定シリーズ第２戦、敵地・ブルワーズ戦で１失点完投勝ち。日本人選手として史上初の快挙を成し遂げたが、２試合連続完投は０１年のＣ・シリング（Ｄバックス）以来２４年ぶりの快挙となり、ドジャースの選手がワールドシリーズで完投したのは１９８８年のＯ・ハーシュハイザー以来３７年ぶりだった。

山本はこの日から通常通りの先発調整に戻り、第６戦の先発に備える見込みとなっている。