ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨む。試合前には、第3戦で延長18回の激闘の末、サヨナラ勝ちを収めた立役者の一人で勝利投手となったウィル・クライン投手（25）と10回からマウンドに上がり、12回途中まで耐えたエメ・シーハン投手（25）が会見に臨んだ。

6月にマリナーズからトレードで加入したクラインは15回から4回を1安打無失点、5奪三振の力投で劇的勝利を呼び込んだ。プレーオフ当初はロースターから外れ、アリゾナでライブBP登板やキャッチボールで調整していた右腕。これまでメジャーでは36球が1試合最多だったが、大舞台で72球を投じた。

会見では、クラインが着ていた青のTシャツが話題となった。白いヤギが描かれ、ヤギには「17」の数字が書かれていた。クラインは「大谷のものだよ」とし、ヤギを示す英単語「GOAT」は、史上最高の意味を持つスラングでもある。「ホームラン2本、二塁打、四球、それで今日（第4戦）またピッチングするなんて。もう信じられないレベル。あんな選手、もう二度と出てこない。彼のそばにいられるだけで幸せだよ。昨日のあとだし、今日もやることを考えたらピッタリだろ。あんな選手は誰もいない。彼にとってはお守りはいらないだろうけど、僕にとっては幸運のおまじないみたいなものだね」と話してエールを送った。