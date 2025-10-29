元HKT48でタレントの田中美久（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）で共演している新木優子（31）との2ショットを公開した。

「新木優子さん」と題し、「空き時間は楽しく色んなお話してます 仲良くなれて嬉しいです カメラで写真も撮ってくれたり色んなことをお姉ちゃんみたいに接して下さり、その優しさに変に緊張していた時間もほぐれました 大好きです」とつづった。役柄で髪の毛をピンクに染めた田中は青のニットトップス姿で新木と顔を寄せ合い、笑顔ショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛ぃぃぃぃ」「ピンクショートボブ、ほんとにお似合い」「二人とも綺麗で美人」「素敵なツーショット」などのコメントが寄せられた。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されることも多い。