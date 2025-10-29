【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、“悪球打ち”豪快弾→捕手ドン引き

10月27日（日本時間10月28日）行われたワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快弾と相手捕手のリアクションが話題となっている。

ドジャース1点のリードの3回裏ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、初回の第1打席でライトへの2ベースを放っているマウンド上の先発マックス・シャーザーと2回目の対戦となったが、この打席で大谷は、カウント1-2と追い込まれるも、そこから4球目、内角いっぱい88.3マイル（約142km/h）のスライダー、5球目、内角低め膝元へと沈む79.3マイル（約127km/h）のカーブを打ってファウルとし、粘りを見せると、勝負の6球目、内角やや高めの近いところへと投じられた95.1マイル（約153km/h）の直球に鋭く反応。あえて打ち上げるような豪快なスイングで放たれたその打球は、凄まじい快音とともにライト方向へと高々と舞い上がる会心の一撃に。

すると、このコースを痛打されるとは思いもよらなかったのか、マウンド上で慌てて振り返り、その行方を目で追うシャーザーに加え、マスクを被るアレハンドロ・カークも、驚いた様子で立ち上がり、そのまま棒立ちで打球の行方を見守ることとなった。大谷によるこの一発と、カークの被弾リアクションにファンからは「バッテリー棒立ち」「ドン引き」「打つと思わないだろ」「ホームランだけは避けたい配球だったのに」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、レギュラーシーズン中もその豪快な一発で、相手投手はもとより、捕手までも驚かせたり、呆然とさせたりすることもしばしば。そのインパクトが、後の対戦に大きな影響を与えることはいうまでもないが、そうした意味でいえば、この悪球打ちでの豪快弾も、ブルージェイズバッテリーに与えた衝撃はかなりのものであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images