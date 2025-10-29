「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第３戦が行われ、ソフトバンクが阪神に逆転勝ちし、２勝１敗とした。７イニングで得点圏に走者を背負い、守備でも２失策１捕逸。ピンチの連続だったが、先発のリバン・モイネロ投手（２９）が、阪神・才木浩人投手（２６）とのセ、パの最優秀防御率対決で６回１失点と力投した。７回からはリリーフ陣も奮闘。本塁を踏ませず、１点差試合を制した。

“代役４番”が流れをたぐり寄せた。ソフトバンク・山川が、０―１の４回１死からバックスクリーン左に同点２号ソロ。「甘い球を見逃さずに打てた」。第１戦はスタメン外の大砲が、２戦連発。自身３年ぶりだった甲子園で“どすこい”を響かせた。

近藤が左脇腹痛の影響で、ＤＨ制のない敵地で代打に専念。そのような中で、悩める３番・柳町も意地を見せた。６回１死二塁から右翼線に勝ち越しの適時三塁打。第２戦まで４四球を選ぶも６打数１安打で「打つのはここしかないと自分にプレッシャーをかけて、必死にいけた結果」と気迫の一打で決勝点をもたらした。

山川は、７回に先頭打者に出塁を許す失策もあった。反省は残るものの、１本塁打と３四球で全出塁と４番の役割は全うした。

日本Ｓで開幕から３戦すべてが逆転勝利だったのは、１９５７年（勝利は〈１〉〈２〉〈３〉戦全て西鉄。相手は巨人）、８０年（勝利は〈１〉〈２〉戦が近鉄、〈３〉戦が広島）に次いで３度目。第４戦以降も近藤は代打待機が濃厚だが、打線全員で勝利をつかみ取る。（畑中 祐司）