巨人に育成１位で指名された冨重英二郎投手（２４）が２８日、杉内投手チーフコーチばりのエース左腕を目指すことを誓った。所属するＢＣ神奈川の球団事務所で指名あいさつを受けた最速１５１キロ左腕は「杉内さんのような、真っすぐを軸にスライダー、チェンジアップを左右に投げられるような投手になりたい」と意気込んだ。投手ながら５０メートル６秒０と俊足。高い身体能力も武器で「自分の長所は足の速さだったり、瞬発力の高さ。球速もまだまだ伸びていっている」とアピールした。

ＢＣ神奈川から初のＮＰＢ入りを果たした。「サポートしてくださったスポンサーの方々がいなかったら今の自分はない。感謝の気持ちを忘れずに。最大限の恩返しは結果を残すこと」。先駆者として、新たな道を切り開いていく。（臼井 恭香）

◆冨重 英二郎（とみしげ・えいじろう）２００１年６月１日、神奈川・横須賀市生まれ。２４歳。５歳から野球を始め、大塚台小では横須賀中央リトル、浦賀中では横浜東金沢シニアでプレー。東海大相模では３年夏に甲子園出場するも登板なし。国際武道大を経て２４年に社会人のバイタルネットへ入社したが５か月で退社。ＢＣ神奈川に入団した今季は１０試合に登板し３勝２敗、防御率２・０１でリーグ西地区の最優秀防御率のタイトルを獲得。１７８センチ、８２キロ。左投左打。