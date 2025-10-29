NY株式28日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均　　　47706.37（+161.78　+0.34%）
S＆P500　　　　6890.88（+15.72　+0.23%）
ナスダック　　　23827.50（+190.04　+0.80%）
CME日経平均先物　50770（大証終比：+310　+0.61%）

　きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は４日続伸し最高値更新を続けている。前日は米中協議進展への期待で米株式市場は３つの主要株価指数が最高値を更新したが、本日も堅調な動き。

　明日からの重要イベントを前に、市場には強気ムードが広がっているが、内容を見極めたい意向も強い。明日はＦＯＭＣの結果が発表されるほか、マグニフィセント７の決算も引け後から始まる。米中首脳会談も３０日に予定。

　ＦＯＭＣについては追加利下げが確実視されているものの、１２月のＦＯＭＣを巡ってパウエル議長がどのような発言を行うかに注目が集まっている。先週の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は予想こそ下回っていたとは言え、根強い高インフレは継続。米政府機関閉鎖で経済指標を確認できない中、議長はオープンな姿勢を強調してくるのではとも見られている。

　ここに来て期待感が急速に高まっている米中首脳会談については、レアアース輸出規制、大豆購入、ＴｉｋＴｏｋに関する問題を含む合意の枠組みで一致したとも報じられている。

　マグニフィセント７の決算については、巨額のＡＩ投資を正当化する好調な内容になるとの楽観的な見方が広がっている状況。マグ７だけでＳ＆Ｐ５００全体の約４分の１の時価総額を占めている。なお、ここまでの決算シーズンは総じて堅調な滑り出しとなっている。

　ストラテジストは「堅調な企業決算、インフレ圧力の緩和、利下げ観測、そして米中首脳会談への期待が買い圧力を支えている。今週はナスダック１００構成企業３０社の決算が予定されており、ファンダメンタルズの強さが焦点となる週になるだろう」と述べている。

　貨物輸送のＵＰＳ＜UPS＞が決算を受け上昇。予想を上回る第４四半期の売上高見通しを示した。同社は、コストを大幅に削減し、配送ネットワークを再構築する計画が成果を上げ始めていることが示された。

　決済サービスのペイパル＜PYPL＞が決算を受け上昇。通期の１株利益の見通しを上方修正した。また、同社は、デジタルウォレットをチャットＧＰＴに統合するためオープンＡＩとの提携を発表したこと好感されている。

　半導体のコルボ＜QRVO＞が上昇。スカイワークス＜SWKS＞が同社の買収を検討していたと伝わった。ザ・インフォメーションが関係者の話として伝えた。両社ともアップル＜AAPL＞のサプライヤーとして知られる。スカイワークスも上昇。

　データインフラのコンフルエント＜CFLT＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期の１株利益の見通しを上方修正している。

　ギャラクシー・デジタル＜GLXY＞が下落。１０億ドル分の転換社債の発行計画が伝わっている、

　ウラン燃料のカナダのカメコ＜CCJ＞が大幅高。米政府とウェスチングハウス、同社、ブルックフィールド＜BN＞の４者は、米国内で少なくとも８００億ドル規模の新型原子炉を建設する戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

　家具など住宅用品のｅコマース販売を手掛けるウェイフェア＜W＞が決算受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。ＥＢＩＴＤＡも予想を上回っている。決算説明会で第４四半期の見通しも示しており、売上高は１桁台半ばの伸びを見込んでおり予想を上回った。

ＵＰＳ＜UPS＞　96.36（+7.14　+8.00%）
ペイパル＜PYPL＞　73.02（+2.77　+3.94%）
コルボ＜QRVO＞　97.42（+5.29　+5.74%）
スカイワークス＜SWKS＞　80.26（+4.42　+5.83%）
コンフルエント＜CFLT＞　23.75（+1.67　+7.56%）
ギャラクシー・デジタル＜GLXY＞　37.29（-3.26　-8.04%）
カメコ＜CCJ＞　106.91（+20.29　+23.42%）
ウェイフェア＜W＞　106.52（+20.07　+23.22%）

アップル＜AAPL＞　269.00（+0.19　+0.07%）
マイクロソフト＜MSFT＞　542.07（+10.55　+1.98%）
アマゾン＜AMZN＞　229.25（+2.28　+1.00%）
アルファベットC＜GOOG＞　268.43（-1.50　-0.56%）
アルファベットA＜GOOGL＞　267.47（-1.80　-0.67%）
テスラ＜TSLA＞　460.55（+8.13　+1.80%）
エヌビディア＜NVDA＞　201.03（+9.54　+4.98%）
メタ＜META＞　751.44（+0.62　+0.08%）
ＡＭＤ＜AMD＞　258.01（-1.66　-0.64%）
イーライリリー＜LLY＞　820.10（-6.31　-0.76%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美