NY原油先物12月限（WTI）（終値）

1バレル＝60.15（-1.16 -1.89%）



石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国によるオンライン会合を控えて上値が重くなっているほか、米国の追加制裁を受けてロシア産原油の買い手が一段と限定され、割安感が強まっていることが相場を圧迫した。ただ、中国国営石油会社がロシア極東産のＥＳＰＯ原油のスポット購入を見合わせている一方、中国の独立系石油会社ティーポットの一角が値ごろ感からＥＳＰＯ原油の買い付けを大幅に増やしていると報道されている。ブルームバーグが伝えた。山東裕龍石油化工がＥＳＰＯ原油を積極的に購入しているもよう。



時間外取引から１２月限は下落。通常取引開始後も戻りが鈍く、５９．７６ドルまで下げ幅を拡大した。



