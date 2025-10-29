¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¥¢¥é´Ô¤ÎÎø¤ÏÆ¬Ç¾Àï!? ±ó²ó¤ê¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¥±ー¥¤È¡¢ºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¥·¥ç¥Ñ¥ó¤òÃÆ¤¯É×¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤·¤Æ¡¢Íî¤È¤µ¤ì¤¿ºÊ
10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ï ¡È¥¢¥é´Ô¡É¤Î¿·º§¤µ¤ó¡ª¡¡ÁÖ¤ä¤«¤ÊÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢MCÆ£°æÎ´¡¦°æ¾åºé³Ú¤â´¶Ã²¤·¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯4·î¡¢É×63ºÐ¡¢ºÊ58ºÐ¤ÇºÆº§¤·¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¡£ºÊ¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¸µ¶µÍ¡¤Ç¡¢·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¤Æº£¤ÏÀì¶È¼çÉØ¡£É×¤ÏÊèÀÐ¤ÎÄ¦¹ï»Õ¤À¡£ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤Ç88ºÐ¤Ë¤Ê¤ëºÊ¤ÎÉã¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤â¡ÖÌ¼¤È2¿Í¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤³¤Î·ëº§¤Ë´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
É×¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¸å18Ç¯´Ö¡¢ÆÈ¤êÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ï10Ç¯¶á¤¯Á°¤ËÁ°É×¤È»àÊÌ¡£É×ÉØ¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ¼¤¬2¿Í¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î·ëº§À¸³è¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÆÈ¤êÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿É×¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤º¡¢ºÊ¤â½¬´·¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Í¼Êýµ¢Âð¤·¤¿É×¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ç¤ÏËèÄ«¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª ¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹ºÊ¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥¶ー¥É¥é¥ó¥×¤ò5²óÅÀÌÇ¤µ¤»¤Æ¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¯É×¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ä¡Ä¡ª
¡Ö¥¢¡¦¥¤¡¦¥·¡¦¥Æ¡¦¥ë¡×¡£
¤³¤ó¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òËèÆüÂ£¤é¤ì¤ë¡ÈÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¡É¤ò¡¢Ã¯¤¬Í½Â¬¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©
É×ÉØ¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¤È¥Ô¥¢¥Î¡£²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¹Âç¤ÊÄí¤Ç¥¢¥×¥íー¥ÁÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¥´¥ë¥ÕÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡£¤³¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤Ë¤Ï2Âæ¤Î¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÏ¢ÃÆ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¡£
¤ª¸ß¤¤¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¡£¶áÇ¯¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òºÆ³«¤·¤è¤¦¤ÈÄÌ¤¤¤À¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀèÀ¸¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºÊ¤¬É×¤ò½é¤á¤Æ¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯É½²ñÁ°¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤À¡£
¤ª¤·¤ê¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Àºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Î¡Ø¥Î¥¯¥¿ー¥óÂè20ÈÖ ±Å¥ÏÃ»Ä´¡Ù¤òÃÆ¤¯ÃË¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤«¤é¸«¤¨¤ë¶ÚÆù¼Á¤ÊÏÓ¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡É¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÊ¤¬¼¡¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÀèÀ¸¤Ë¡Ö°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¿Ö¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
MCÆ£°æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï±üÍÍ¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢É×¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ü¤¯¤¬Àè¤Ç¤¹¡ª¡×
ÃÎÀ°î¤ì¤ëºÊ¤¬¡¢µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¸åÆü¡¢¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤Î¥°¥ëー¥×LINE¤Ç2¿Í¤Ï¸òÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤ÏËå¤È¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÍÇ¡¡¢Ëå¤ÎÅÔ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢É×¤ò¸Ä¿ÍLINE¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹»ä¤¬Æ¨¤¬¤¹Ìõ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿É×¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤ÏÌÜ¹õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÊ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿¡ØÌÜ¹õ´óÀ¸Ãî´Û¡Ù¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢É×¤Ê¤éÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¡¢Ä¾¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤É×¡£¤«¤¯¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢8.8m¤Î¥µ¥Ê¥À¥à¥·¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¤Ç¤¤·¤á¤ó¤ò¿©¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¸¥ã¥º¥³¥ó¥µー¥È¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥Çー¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î°ìÆü¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤«¥Çー¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢É×¤Ï°ñ¾ë¸©¡¢ºÊ¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Î¼¯Åè»Ô¤Ø¥µ¥Ã¥«ー¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¡£É×¤Ï¤¢¤ëºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ë¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤«¤Ã¤¿ºÊ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤È¼¯Åç»Ô¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾¥±ー¥Å¹¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¤È¥×¥ê¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤ï¤¶¤ï¤¶±ó²ó¤ê¤ò¤·¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ºÊ¤Ï¡È¥¥å¥ó¡É¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÉ×¤Î¡È±ó²ó¤êºîÀï¡É¤Ï¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ÈºÊ¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿!!
¤½¤·¤Æ¸åÆü¡¢¡ÖÂçº¬¤Î¿ÝÄÒ¤±»ö·ï¡×¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£ºÊ¤¬Âçº¬¤Î¿ÝÄÒ¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ºÝ¡¢É×¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤É×¡£¡Ö²È¤Ç¥³ー¥Òー¤Ç¤â°û¤ß¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈºÊ¤ò¼«Âð¤Ø¤È¾·¤Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢É×¤Ï¥«¥Þ¥¥ê¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡Ä¡Ä!?
¤³¤¦¤·¤Æ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Ç¯ÌÀ¤±¡¢É×¤¬½Ð¿ÈÃÏ¡¦Ä¹ºê¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡¢ºÊ¤òÉ´²ßÅ¹¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£É×¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿©ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»ØÎØ¤òÇã¤ª¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÊ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢´ò¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ªÅ¹¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ØÎØ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ëºÊ¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Î¥¹¥Þー¥È¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢MC°æ¾åºé³Ú¤â¡Ö¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò²ÈÂ²¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢2024Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÊ¤Î¼¡½÷¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ò¡¢MCÆ£°æÎ´¤¬¾¯¡¹À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤·¤¿¡£É×¤È»àÊÌ¸å¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¡ÈÅØÎÏ¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¡É¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ä¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ê»æ¤ËºÊ¤ÎÆ·¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤ÎÎÞ¤¬°î¤ì½Ð¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É×¤«¤é¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¤Î°î¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
