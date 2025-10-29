°ËÅì¶Ð»á¡¡ºå¿À¤ÏÂç»³ÍªÊå¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¡ÈÉ¸Åª¡É¤Ë
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À1-2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ú°ËÅì¶Ð¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂçÊ¬ÀÏ¡Û1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3Àï¡£ºå¿À¤ÏÉñÂæ¤¬°Ü¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î°ËÅì¶Ð»á¡Ê63¡Ë¤Ï3»î¹ç¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤¬Â³¤¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë5ÈÖ¡¦Âç»³¤Î¾õÂÖ¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¡ÖµÕ¥·¥ê¡¼¥ºÃË¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹¥Ä´¤Ê4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Î¸å¤í¤òÂÇ¤ÄÂç»³¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦Àõ¸Å¡¡ÀµÂ§¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï5ÈÖ¤ÎÂç»³¤¬Âç¥Ö¥ì¡¼¥¡£¾õÂÖ¤Ï°¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÄ´»Ò¤òÍî¤È¤¹¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡£6²óÌµ»àÆóÎÝ¤Çº´Æ£µ±¤Ï¿½¹ð·É±ó¡£1ÅÀº¹¤ÎÃæÈ×¡¢¥»¥ª¥ê¡¼¤Ê¤éÊâ¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥ó¥Á¤ÏÂç»³¤Î¾õÂÖ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ê¤é³Î¼Â¤ËÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡1µåÌÜ¡¢Âç»³¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¶õ¿¶¤ê¡£2µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¸«Æ¨¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£3µåÌÜ°Ê¹ß¡¢²¿¤È¤«±¦¤ËÂÇ¤È¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÇÃæÈô¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤â°ã¤¦¤·¡¢¸åÂ³¤ÇÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ðµß¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤ÎËÞÂÇ¤Ç¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤À¡£º£¤ÎÂç»³¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¾Ç¤ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥ó¥Á¤ÏÂè2Àï¤Î9²ó¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç»³¤ÎÂÇÀÊ¤Çº¸¤Î¾¾ËÜÀ²¤ËÂå¤¨±¦¤ÎÌÚÂ¼¸÷¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ151¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¡ÖµÕ¥·¥ê¡¼¥ºÃË¡×¤È¤·¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ìÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2Àï¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â½é²óÊ£¿ôÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂç»³¤ÇÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ïº¹¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢Âç»³¤¬¤³¤ÎÀè¤â¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÂè4Àï°Ê¹ß¤â¡¢Âç»³¤ò¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç»È¤¦¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÈÆ±¤¸Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤¬Íè¤¿»þ¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿·Á¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤¤¤¸¤ë¤è¤¦¤À¤È¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÁª¼ê¤âÁê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤â´¶¤¸¤ë¡£Âç»³¤ò¿®Íê¤·¡¢¾å¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¢ãºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤Ï±¦¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³Àî¤ò·Ù²ü¤·¤¹¤®¤¿¢ä¡¡Âç»³¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼çË¤¡¦»³Àî¤Ï¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÍÉ÷¡×¤¬¿á¤¯¤È¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇµå¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ºå¿À¤ÎÅê¼ê¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤òÄ¾µå¤Ç¥°¥¤¥°¥¤²¡¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡½é²ó¡¢ºÍÌÚ¤ÏÌøÅÄ¡¢¼þÅì¡¢ÌøÄ®¤ËÁ´µåÄ¾µå¾¡Éé¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£2²ó¡¢»³Àî¤Ë¤Ï»Íµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ª¸¶¤Ï152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤ÀµÕ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Ã¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ÊÅö¤¿¤ê¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿±¦¤Î»³Àî¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÍÌÚ¤Ï2²ó¡¢¹¥Ä´¤Î»³Àî¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÄ¾µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÄ¾µå¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¡£°ìÈ¯¤òÈò¤±¤ëÅêµå¤ò¤·¤¿¡£¤À¤¬»³Àî¤Ï4²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¥«¡¼¥Ö¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤»þ¤Î»³Àî¤ÏÉÝ¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸«¶Ë¤á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÍÌÚ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¡£»³Àî¤ò·Ù²ü¤·¤¹¤®¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÍÌÚ¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¢ã¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º£µÜ6²ó¤ÎÈþµ»¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¸÷¤Ã¤¿¢ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î1¾¡¤ÏÂç¤¤¤¡£»ä¤âÃæÆü¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Û¤É¥Ó¥¸¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤µå¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£½é²ó¤«¤é¤½¤ì¤Û¤É¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¥Ô¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¤Û¤É¤ÎÂç´¿À¼¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¶Ïº¹¤Î½ªÈ×¡¢¤½¤Î°µ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤â1ÅÀº¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¤·¤Î¤¤¤À¡£7²ó¤«¤é¤ÏÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤Î¥ê¥ì¡¼¡£¾¯¤·ÍÉ¤é¤®¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÆ±¤¸·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£Âè4Àï°Ê¹ß¤â¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î°µ¡×¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£DH¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¶áÆ£¤Ï³°¤ì¤¿¤¬Í··â¤ËÆþ¤Ã¤¿º£µÜ¤ÎÂ¸ºß¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£6²ó¤ÎÈþµ»¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ËÒ¸¶Âç¡¢ÌøÄ®¤â¤¤¤¤¡£¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Îºå¿À¤Ï²¼°ÌÂÇÀþ¤¬¼å¤¤¡£¿¹²¼¡¢¾®È¨¤ÎÅðÎÝ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁª¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¡£ºÓÇÛ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£