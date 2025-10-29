◇高校野球秋季九州大会準々決勝 神村学園4―1沖縄尚学（2025年10月28日 SOKKENスタジアム）

準々決勝が行われ、ベスト4が出そろった。神村学園（鹿児島）は今夏の甲子園で日本一に輝いた沖縄尚学を4―1で破り、来春の選抜出場を有力にした。3番の梶山侑孜外野手（2年）が3安打2打点と活躍した。今大会は来春の選抜出場校を決める重要な参考資料で九州地区からは4校が出場。ほか4強入りした熊本工、九州国際大付（福岡）、長崎日大も選抜出場に大きく前進したが、沖縄尚学は厳しくなった。

神村学園のナインが三塁側応援席の歓声に誇らしげな表情で応えた。今夏の甲子園で日本一になった沖縄尚学を撃破。価値ある勝利で24年以来の選抜出場に大きく前進だ。主将の梶山は「勝ててほっとした。気持ちの強さを出せたと思う」と胸を張った。

相手先発は今夏の甲子園決勝で先発した新垣だった。対戦を楽しみにしていた梶山のバットが光ったのは0――0の5回だ。2死二塁から直球をしぶとく右前に運ぶ先制適時打に「ここは自分の仕事だと思った」と塁上で両手を上げて喜びを爆発させた。7回には直球を捉える左前適時打で新垣を降板に追い込んだ。

エースのアクシデントに奮起した。先発の龍頭が3、4回ごろに右手中指のまめを破りながら粘り強く0を並べていた。「龍頭が頑張っていたので打てて良かった」と笑みを浮かべた。9回から登板したU18日本代表左腕の末吉からも中前打を放って3安打2打点の活躍。沖縄尚学のWエースを攻略して自信をつけた。

悔しさが胸にある。今夏の甲子園は2回戦の創成館戦に「4番・右翼」でスタメン出場したが、4打数無安打。前年まで2年連続全国4強入りして日本一への期待も高まる中、初戦敗退だった。「2年生が活躍できずに負けてしまったのが一番の原因」と涙に暮れた。新チームから主将に就任。「下級生の力も大事ですが、一番は上級生だと思う」とベンチでは誰よりも声を出して先頭になって引っ張っている。小田大介監督は「負けたくない気持ちをチームで一番持ってくれている。よく打ってくれました」と頼もしそうだった。

あす30日の準決勝は九州国際大付と対戦する。梶山は「これで選抜確定ではない。次の準決勝が一番大事です」と気を引き締めた。 （杉浦 友樹）