阪神からドラフト５位指名された能登嵩都（しゅうと）投手（２４）＝オイシックス＝が２８日、新潟市内で指名あいさつを受けた。丸刈りがトレードマークで「くりまんじゅう」が愛称。今季イースタン４冠の右腕は自己流のスタイルを貫き、先発投手にとっての栄誉である最多勝のタイトル獲得を目指す。

能登は引き締まった表情で未来を見据えた。スカウト陣からあいさつを受け、「来年から阪神タイガースで勝負できるんだなって実感が湧いてきた」と目を輝かせた。

高校球児のような丸刈りがトレードマーク。「男らしさがある」と昨秋に丸めたという。「去年髪の毛を切ったら、ここ（境目）がくっきりしちゃってファンの人にも『くりまんじゅう』って言われ始めました」と照れくさそうに語る。アニメ「ちいかわ」のキャラクター「くりまんじゅう」のグッズがファンから差し入れで届くという愛されキャラ。プロでも丸刈りを継続するつもりだ。

縦に割れるカーブと、球威のある直球が魅力。今季はイースタンで１２勝、防御率２・６０、勝率・７５０、１０２奪三振と好成績で主要４部門のタイトルを獲得した。夢にまで見たプロの世界だが、憧れの選手や目標の選手はいない。「考えていなかった。自分として勝負できるのが一番」とキッパリ。自分を貫き“能登流”を確立したい。

元日本ハムでオイシックスの武田勝監督は「体の強い選手。野球に対して真摯（しんし）に取り組む姿勢もある」と太鼓判を押す。２０１９年には旭川大高で夏の甲子園に出場。「あの時より多い観客というか、皆さんの前で投げる夢が現実味を帯びてきた」と能登。タテジマを着て聖地に帰ってくる。