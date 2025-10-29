兵庫県加古川市にある墓石店「お墓の山石」の社長と従業員からなる“ガテン系音楽ユニット”ＴあんどＴが、ＮＡＣＫ５「森田健作 青春もぎたて朝一番！」（日曜、前６・３０）にゲスト出演したことが２８日、分かった。１１月１６日放送予定。ＴあんどＴの２人が首都圏のラジオ番組に出演するのは初、番組ＭＣの森田健作、酒井法子と共演を果たした。

ＴあんどＴは、６２歳の「Ｔｏｓｈｉ君」こと同社の山本俊之社長と、５１歳の「Ｔｏｊｉ君」こと社員のシンガー・ソングライター、ＴＯＺＹからなる前代未聞の男性ユニット。７月３０日にメジャーデビューを果たし、その異色の経歴と「ガテン系」の親しみやすいキャラクターで注目を集めている。番組では、墓石店での仕事と音楽活動の両立や、メジャーデビューに至るまでの経緯などが語られ、軽快なトークでスタジオを沸かせた。

ＭＣの森田健作は、そのユニークな存在感に興味津々で「今の世の中、感謝という言葉をもっと使ったほうがいい。日本人は心では思ってるけど、言えない。言うってことは、社会的な交流も含めて大きな潤滑油になる。ぜひ、これからも地道に頑張ってほしい」と、ＴあんどＴの今後の活躍にエールを送った。

その言葉を受け、Ｔｏｊｉ君は「感謝という言葉をこれからも使い続けるし、オカンが教えてくれた感謝という言葉は正しかったんだと思って、改めておかあちゃんに感謝の気持ちでいっぱいです」と、自身の原点に触れながら感謝。Ｔｏｓｈｉ君も「森田健作さんが、『６０代で周りの人に元気を与えるのは良いことだ』と言ってくれた」と感激を語った。

さらに「子供の頃、テレビをつけたら、これが男だ！って青春ど真ん中。教科書のように教えてくれて、僕たちよりひと回り年上の森田健作さんがまだ青春ど真ん中で、元気いっぱいの姿に、逆に元気をもらったんです。地元に帰って僕ももっと周りに元気を届けようとつくづく思いました」と、青春時代のスターとの共演を感動とともに振り返った。