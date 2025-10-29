◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦 阪神１―２ソフトバンク（２８日・甲子園）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第３戦が行われ、ソフトバンクが阪神に逆転勝ちし、２勝１敗とした。７イニングで得点圏に走者を背負い、守備でも２失策１捕逸。ピンチの連続だったが、先発のリバン・モイネロ投手（２９）が、阪神・才木浩人投手（２６）とのセ、パの最優秀防御率対決で６回１失点と力投した。７回からはリリーフ陣も奮闘。本塁を踏ませず、１点差試合を制した。

しのいで、しのいで、しのぎきった。４回以降は６イニング連続で得点圏に走者を背負いながら、無失点。ソフトバンクが完全アウェーの甲子園で、しびれる１点差を逃げ切った。「ピンチの連続だったので、ほんとよく逃げ切ったなって感じです」と、小久保監督の表情は敗戦の将のように疲れ切っていた。

エースの左腕・モイネロが６回１失点。７回以降は藤井、松本裕、杉山と、タカファンが「樹木トリオ」と呼ぶ勝ちパターンの３人で１点を守り切った。特に７回は山川の失策で先頭の出塁を許した後、二盗に捕逸が重なり１死三塁の大ピンチを藤井がしのいだ。「いいところに落ちてくれた」と、フォークで近本、中野を連続で空振り三振。「よう勝ちきった。藤井さまさま、でしょ」と指揮官も絶賛。「彼らでやられればしょうがないと腹をくくれます」と救援トリオの力投を一番の勝因にあげた。

６回の窮地は、日本Ｓ初スタメンの今宮が超ビッグプレーで救った。２死一、二塁、坂本が放った遊撃後方の打球に完璧にタイミングを合わせてジャンピングキャッチ。チームは２失策に加えて記録に残らないミスも随所にあったが、３４歳の名手だけは別格の動きだった。「何とかグラブに収まってくれました。投手陣が頑張ってくれて、勝つことができた」。日本一になった１４年は同じ甲子園で交流戦。背走キャッチではじいたボールを「空中キャッチした」美技も語り草だ。

今宮が１０年に入団後、ホークスは７度の日本一に輝いている。守り勝つ野球は伝統だ。黒星発進の後、敵地でしぶとく先勝。５年ぶりの日本一へ一歩前に出た。（島尾 浩一郎）

【記録メモ】

▼Ｖ確率７７％ ソフトバンクは１勝１敗で迎えた３戦目に勝利。日本シリーズで１勝１敗から先に２勝目を挙げたチームは、過去３５度のうち２７度優勝しており、Ｖ確率は７７％。ソフトバンクのように黒星の後に２連勝したチームは過去２０度で、優勝は１５度のＶ確率７５％だ。過去、ソフトバンクが勝って２勝１敗にしたケースは５５、９９、１４、１８年の４度。５５年を除く３度で日本一となっている