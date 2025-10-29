人気格闘家と結婚したタレントが、米国でのプライベートショットを披露した。

元ＲＩＺＩＮ、Ｂｅｌｌａｔｏｒ王者の堀口恭司の妻で、タレントの川村那月が日本時間２８日に「フロリダにいる時は休日によく訪れるマイアミのデザイン地区！美味しいコーヒーショップを見つけてＨａｐｐｙな１日でした」と町歩き姿をアップ。

「建物やアートも素敵だし、ファッションやメイクアップも素敵な方ばかりでエネルギーに溢（あふ）れた場所です」と伝え、フォロワーから「美しい」「めっちゃ可愛い」「綺麗やな」「神スタイル」「絵になる」「堀口選手（旦那さん）が羨ましい」などの声が寄せられた。

川村は元ＲＩＺＩＮガール。２３年の大みそかに堀口がリング上で川村に公開プロポーズし、見事成功してゴールインした。堀口は今月６日、自身のＳＮＳで「ＵＦＣの復帰戦が決まりました！」と発表。川村も渡米し、２７日に「久しぶりの夫婦再会 現在もビザ取得を待っている状況で、今回は試合までの一時滞在になりますが、久しぶりに一緒に過ごすことができて嬉しいです。私にできること、精一杯サポートします」と夫婦ショットを添えて決意をつづっていた。