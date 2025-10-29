ワールドシリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に臨み、延長18回にフリーマンの一発で6-5のサヨナラ勝ちを収めた。この大熱戦に巻き込まれ、悲痛な声を挙げたのが大谷の元チームメートで、タレントの杉谷拳士。スタンドで見せた表情にファンから「選手よりも疲れてそう」「流石の顔芸」と心配の声が並んだ。

ドジャースタジアムのスタンドで、うつろな視線を泳がせた。杉谷は日本時間で午後3時を迎えるころ、自身のXに「延長16回突入。まだホテルチェックインしてない。。シャワー浴びたいし、歯磨きしたい。。」と投稿。疲労困憊の表情を浮かべている。「でもワールドシリーズだから声枯らして全力応援中」とそれでも前向きだ。

現地時間で午後11時を回った死闘。あまりにつらそうな表情に、ファンからは心配する声が次々に並んだ。

「めっちゃ眠そうやん、ネムスギヤ」

「流石の顔芸」

「こんな魂が抜けかけてる状態を初めて見た（笑）」

「これだけ長い時間試合やっとったらそりゃこんな表情なるて」

「しかも、この写真が杉谷さんだと思わなかった…」

「疲れきっとるやんけ」

「選手よりも疲れてそうな顔」

試合中盤での投稿の、はじけた様子とはまるで“別人”。「6時間で老けてしまった人」「顔に出過ぎ」「私と同じ顔で見てる」と、変化に注目する声も多かった。試合時間は実に6時間39分に及んだ。



（THE ANSWER編集部）