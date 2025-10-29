ジョージ・クルーニー、「オーシャンズ14」は“ルーブル美術館強盗事件”をテーマに？
ジョージ・クルーニーは、「オーシャンズ14」で、先日起きたルーブル美術館強盗事件を取り上げるべきだと考えているようだ。
ジョージは自身がカジノなどを狙う犯罪スペシャリスト集団のリーダー、ダニー・オーシャン役を演じる同人気シリーズの新作が製作中であることを先日示唆していたが、そのストーリーが約155億円相当の宝飾品が盗まれたという、実際に起きたその事件をテーマにすべきだと感じていると明かした。
「エンターテイメント・トゥナイト」にジョージはこう話している。
「ルーブル美術館から盗むべきだと感じるんだ。でも、もうほかの人がやったことがある話だから分からない」
「あんな日中に行われたことに驚いた。信じられないよ。でもどこでも強盗被害に遭うってことなんだろうな」
一方で、マーゴット・ロビーとブラッドリー・クーパーの出演が噂されるシリーズ前日譚の製作も進められているが、ジョージは製作に関与していないそうで、「才能ある人たちばかりだから、自分たちでちゃんと話を作り上げるさ。僕はいちファンとして見に行くことができる」と話した。
