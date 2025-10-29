µð¿Í¡¡·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·âÂàÃÄ¡¡¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÇ¿Ç¤â¸Ç¼¡Ö¼ã¼êÁª¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¸Ç¼¤·¤¿¡£°ÛÎã¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±£²·³´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤Î¿´¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ËÂç·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤¬ÂàÃÄ¡£Á°Æü£²£·Æü¤Þ¤ÇµÜºê¸©Æâ¤Ç¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤ª¤êÅÅ·âÅª¤Ê·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ã¼êÁª¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸Ç¼¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¸Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢£²£±Ç¯¤Ë£±·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÊäº´¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¡¢Íâ£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÃ´¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤È¤Ê¤êºòµ¨¤«¤é£²·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡Ö£µÇ¯´Ö¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£µåÃÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡Ö£±·³¤Ø¤ÎÁª¼ê¶¡µë¤È£±·³Áª¼ê¤ÎÄ´À°¤È°éÀ®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥×¥í¡£Éô³è¡¢³ØÀ¸Ìîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¼çÀ¤äÆÈ¼«À¤â½ÅÍ×»ë¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿£±·³¤ò±¢¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤¿¡££²·³¤Ç¡Ö¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤âÂç»ö¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¼«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢Îý½¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿´»Ä¤ê¤ÏÁª¼ê¤È´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£À®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢¼ä¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¡£