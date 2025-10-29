

「エアコン掃除」はカビ害から身を守るためにも必要です（写真：筆者提供）

【写真で見る】エアコン内部の怖い「真実」

ひと夏でエアコンは、数百リットルもの湿気を除湿します。1日に換算すると約10〜20リットルにもなります。また、たくさんの空気を吸い込むため、エアコンの内部にはホコリや油煙などがびっしりたまります。

本稿ではエアコンの清掃について、いつ、誰が、どのように行えばいいかを説明します。間違った清掃だと、部屋中にカビをまき散らかすことになるので、ご注意を！

【写真で見る】エアコンの内部はこんなに汚い……。

なぜエアコンはカビるのか？

温かくジメジメしたところが大好きなカビ。エアコンから冷たい風が吹くからカビが生えないと思ったら大間違いです。

エアコンの中には、薄い金属板がミルフィーユのように重なった部分があります。ここが約5℃まで冷たくなって、ミルフィーユの隙間を空気が通ることで部屋の熱気が冷たくなります。



エアコン内部にある金属板がミルフィーユのように重なった部分（正式名称：熱交換器）（写真：筆者提供）

そして、それと同時に薄い金属板の表面は結露して、湿気を取り除きます。5℃といったら屋外ビアガーデンで飲むビールとほぼ同じ温度。ジョッキの表面には水滴がたくさん付き、1時間もするとテーブルはびしょ濡れになりますが、エアコンはこれと同じ理屈で除湿し、結露した水分は専用の雨どいを通じて屋外のホースから排出されるのです。

なんと真夏のジメジメした時期には、1時間に2リットルもの水が出ます。

結露するのは、金属板のミルフィーユだけではありません。エアコンの吹き出し口や奥のファン、風向きを変える羽根も冷やされ結露します。

部屋の空気を大量に吸い込んだエアコンの中には、カビ菌だけでなく、カビの栄養源となるホコリやフケ、皮脂や油煙も付着しています。冷房しているときは寒くて活動できないカビは、電源を切ったとたんに除湿した水分と栄養分、そして温かい室温で増殖。

最初は目に見えませんが、増殖して仲間を増やし始めると、1ミリほどの黒い斑点になり、目で見えるようになります。吹き出し口を懐中電灯で照らして覗いてみてください。黒いツブツブが見えたら、それはカビ菌の集合（コロニー）なのです。

カビの増殖を抑えるエアコン機能

カビが増殖するのに必要なのは水分、栄養、温度、酸素の4種類です。どれかが欠けるとカビは増殖できなくなるという理屈を使い、エアコンはカビを抑える機能を持っています。

・運転後に送風して水分を乾燥

運転を止めても1〜2時間送風を続けるものがあります。これは除湿でびしょ濡れになったエアコンの内部を乾かし、カビの増殖を抑える機能です。エアコンの消し忘れと勘違いして、強制的に乾燥運転を止めてしまわないようご注意ください。

吹き出し口から冷気が出ていない、「内部乾燥中」の表示が出ている場合は、乾燥運転中なので、そのまま放置します。電気代は1〜2円ほどしかかかりません。

・イオンを放出してカビ菌を撃退

一部のエアコンに搭載されているイオン発生機能。イオンによってカビ菌を抑制・死滅させる効果がありますので、ONにしておきましょう。

・フィルターを清掃してカビ菌や栄養分を除去

自動フィルター清掃機能もONにしておきます。フィルターにはカビ菌や栄養素となるホコリなどが付着するので、これらを取り除いてくれます。

自動清掃がない場合は、夏場は1週間に1回程度、フィルターに掃除機をかけるなどして自分で清掃しましょう（今年は夏が過ぎてしまいましたが、来年はぜひやってほしいです）。

エアコンは定期的な清掃が必要です。なぜなら非常に怖い話なのですが、乾燥した冬は夏に発生したカビが暖房で活発化し、どんどんカビの胞子を部屋にまき散らかす……そんな事態が生じてしまうからです。

筆者は秋にエアコン清掃をするのがベストだと思っています。



風向きを変える羽根のカビ。内部はさらにカビている（写真：筆者提供）



同じエアコンの内部（4年前に購入）。ファンの近くはカビが蓄積しやすい（写真：筆者提供）

掃除の間隔はどれくらい？

では、どのくらいの期間で清掃したらよいでしょうか。

お財布さえ許せば毎年と言いたいところですが、業者に頼むと数万円かかるので、目安としては2年間に1回となります。

目視で清掃が必要かどうか、確認することもできます。

吹き出し口を懐中電灯で照らし、奥に1ミリ以上の黒い斑点がいくつか見えたら、清掃業者を呼ぶ時期です。吹き出し口はカビが増殖しにくい部分なので、少しでも斑点があったら、中はカビだらけと思ってください。

さて、先ほど秋はエアコン掃除に向いていると言いましたが、すでに「清掃業者の予約がいっぱい」である可能性が高いです。どうしても予約が取れない場合は、後述する“自分で清掃”を参考にしてください。

とりあえず、それで一時的に対応しておき、冬になって清掃業者の予約が空いてきたらお願いするといいでしょう。

業者のエアコン清掃には、大きく分けて2タイプあります。

1つ目は、一般的なエアコン清掃です。インターネットで「エアコン清掃」と検索すれば、近所の業者や価格がわかります。ほとんどの業者は電話で来訪日を予約します。

清掃範囲は業者によって違い、カバーだけ外して清掃するケースと、風向きを変える羽根や、そのほかの樹脂製部品をすべて外して清掃するケースがあります。

カバーだけ外す清掃が一般的で、分解清掃だと細部まで清掃できますが、作業料が5000〜1万円多くかかります。また自動フィルター清掃機能が付いたエアコンは、分解手順が複雑なので3000〜5000円ほど手数料がかかります。



壁に掛けたまま清掃してくれる一般的なエアコン清掃（写真：筆者提供）

業者に確認しておきたいこと

清掃は、専用薬剤を噴霧して汚れやカビを浮かせたあと、高圧洗浄機でエアコン全体を洗い流します。サービスによってはフィルターやカバー、羽根などをお風呂場や業者持参の大きなバケツで手洗いしてくれます。お風呂場を使うかどうかは、予約時に確認してください。

最後に動作確認して、終了です。1台当たり1〜2時間かかり、作業開始と最後の動作確認では、立ち会いが必要です。途中は外しても構いませんが、気になる方は拘束される時間を考慮してください。

清掃で出た汚水は、業者が持ち帰る、お風呂場に流すなど、業者によってまちまちのようです。気になる場合は予約時に確認を。極まれですが、清掃したらエアコンの調子が悪くなったという事例もあります。予約時には保証もよく確認してくださいね。

2つ目は、壁から外し持ち帰りで徹底洗浄する方法で、富士通ゼネラルや一部の業者が行っています。忙しくて1〜2時間の作業完了まで拘束されたくないという方、長い間清掃していないので、徹底的に洗浄したいという方向けです。

持ち帰り掃除のメリット・値段

業者が室内機のみ取り外して（30分程度）持ち帰り、清掃します。一般的な清掃だと清掃できない部分も、完全に分解清掃するのできれいになります。預かり期間は1週間程度のようですが、混雑時には時間がかかることもあるので、予約時に確認してください。

清掃が終わると、再設置工事をしてくれます。これも30分ほどの作業になります。

価格はエアコンの取り外しと再設置の工事も含まれるので、一般的な清掃に比べると1万円ぐらい高くなります（2万〜3万円）。自動フィルター清掃機能が付いたエアコンは分解手順が複雑なので、3000〜5000円ほど手数料が加算されます。



業者が持ち帰ってするエアコン清掃（写真：筆者提供）



カビだらけのファン付近もピカピカにできるのが、持ち帰り分解清掃の強み（写真：筆者提供）

自分でエアコン清掃をすれば、カビの増殖を抑えて、業者に頼む回数を減らせます。ここでは自分でできる範囲と注意点をご紹介しましょう。

1）フィルター清掃（自動フィルター清掃機能付き）

1シーズンごとにホコリをためるダストカップを外して、掃除機などでホコリを吸い込みます。またフィルターを外し、お風呂などで中性洗剤（食器洗い洗剤でもOK）とスポンジを使ってやさしく洗います。使い古した歯ブラシでやさしく擦り洗いするのも効果的です。



自動フィルター清掃機能付きエアコンは、構造が複雑（写真：筆者提供）

2）フィルター清掃（自動フィルター清掃機能なし）

シーズン中は1〜2週に1回、フィルターに付いたホコリを掃除機で吸い取ります。とくに猫を飼っている方は、毛が吸い込まれるので頻繁に掃除機をかけてください（犬の毛は太く重いので猫ほど吸い込みません）。

乱暴に掃除するとメッシュが破れてしまうので、ブラシつきのノズルでやさしく扱うといいでしょう。

シーズンが終わったら、1）と同様にフィルターを外して、お風呂で中性洗剤とスポンジで洗います。



自動フィルター清掃機能がないエアコン。構造がシンプル（写真：筆者提供）

3）エアコン洗浄スプレー

専用のスプレーを噴霧して、フィルターをきれいにします。1本500〜600円程度、1本で1台の清掃ができるのでとても経済的です。

エアコンのカバーを開けると見える金属板のミルフィーユにまんべんなくスプレーしたら、作業完了です。エアコンの内部にポタポタと水滴が落ちますが、内部の雨どいを伝って外のホースから排出されるので、問題ありません。

最後にカバーを戻して送風運転するか、自然乾燥させれば終了です。

簡便ですが、注意点もあります。

清掃できるのはミルフィーユのみです。吹き出し口から羽根や奥のファンに向かって噴霧すると、故障の原因になるので“絶対禁止”です。また「香り付き」のスプレーがありますが、香料はカビの栄養になるので、無香料のスプレーをおすすめします。



エアコン洗浄スプレー（画像：アース製薬ホームページより）

4）吹き出し口はアルコール洗浄

吹き出し口から見えるカビの斑点は、アルコールで清掃します。100円ショップで購入できる小さいコップ用の柄の付いたスポンジを使うといいでしょう。

奥のファンを清掃するのはNGですが、メーカーや機種によっては、風向きを変える羽根を簡単に取り外して、吹き出し口の奥まで清掃できるようになっています。どこまで清掃可能かは説明書をご確認ください。

アルコールは使えますが、塩素系漂白剤（ハイターなど）は絶対に使用禁止です。電子基板や金属を腐食させ、故障の原因となります。

家族の健康のためにも掃除を！

夏の冷房シーズンが終わったら、懐中電灯で吹き出し口を照らして、中のチェックを忘れないようにしましょう。もし黒い斑点がいくつも確認できたら、中はカビだらけになっているサインです。

カビが原因で病気になることもあります。家族の健康を守るためにも、早急に業者を呼んで清掃してもらうことをおすすめします。



冬の暖房時には、ファンの奥に増殖したカビが暖房で活性化し、部屋に胞子をまき散らかすことに……（写真：筆者提供）

（藤山 哲人 ： 家電ライター）