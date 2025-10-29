¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄÂàÃÄÍ¾ÇÈ¡¡ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅê¼ê²¦¹ñ¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡º£µ¨ÀèÈ¯¿Ø¤Ç2·å¾¡Íø¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤Î¤ß
·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤ÎÌÜÀþ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿»ØÆ³Ë¡¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ï10·î28Æü¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡¢²ÃÆ£·ò2·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÅÅ·âÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¡ª»³ºê°Ë¿¥¤¬Ê¨¤«¤»¤¿°µ´¬¤ÎÂÇ·â¥·¡¼¥ó
¡¡2·³´ÆÆÄ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¡£¤¿¤À1·³¤ÏÂç·¿Êä¶¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤¬Í£°ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¤âÄãÌÂ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÍî¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é8¾¡9ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡£ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤ÎÀÖÀ±Í¥»Ö¤â6¾¡9ÇÔ¡¢Æ±¤¸¤¯¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¢°æ¾å²¹Âç¤â4¾¡8ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£º£²ó¤ÎÂàÃÄ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï1·³¤¬V°ï¤·¤¿Í×°ø¤Ë¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡°ìÊý¡¢º£²óÂàÃÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡ÖÅê¼ê²¦¹ñ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î3Ç¯·×²è¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ëµð¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯¤«¤éÅê¼ê¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö3Ç¯·×²è¡×¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï7¿Í¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÌõ¤Ï¸Í¶¿¡¢ÂçÀª¡¢°æ¾å¡¢ÀÖÀ±¡¢»³ºê¡¢ËÙÅÄ¸¿µ¡¢²£Àî³®¤Î7Ì¾¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï2024Ç¯½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ë¸Í¶¿¡¢ÂçÀª¡¢°æ¾å¤Î3¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¤Î3¿Í¤¬3Ç¯·×²è¤Î3Ç¯ÌÜ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤òÇ§¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿Ãæ¤Ç¤Ï2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ç3µ¨Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³ºê¤â·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤¬ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡2020Ç¯2°ÌÆþÃÄ¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»³ºê¤ÎÁÇ¼Á¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«È´¤¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯°éÀ®¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7¿Í°Ê³°¤Ë¤âº¸ÏÓ¤ÎËôÌÚÅ´Ê¿¡¢23Ç¯¥É¥é1ÆþÃÄ¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿·¬ÅÄ»á¡£
¡¡Áª¼ê¤ÎÌÜÀþ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿»ØÆ³Ë¡¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë1·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÊäº´¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¡¢¤½¤Î¸å1·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢2·³´ÆÆÄ¤ÈÌò³ä¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µð¿ÍºßÀÒ5Ç¯¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.21¤È°µ´¬¤ÎÅê¼ê²¦¹ñ¤òÃÛ¤¤¤¿ºå¿À¤¬ÆÈÁö¡£VÃ¥²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïµð¿Í¤âÀ¸¤¨È´¤Åê¼ê°éÀ®¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅê¼ê²¦¹ñ¡×¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯´Þ¤á¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]