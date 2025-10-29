「真美子さんも6時間以上観たのかしら？」大谷翔平の愛妻らに労いの声相次ぐ　夫人会SNSに「ゆっくり休んでください」

6時間39分の大激闘で9出塁した大谷翔平と真美子夫人(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月27日に、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に臨み、延長18回にサヨナラ勝ち。同シリーズ史上2番目に長い6時間39分の末、フレディ・フリーマンの中越え本塁打で劇的な勝利を収めた。

「1番・指名打者」で先発した大谷翔平は、3回の第2打席、7回の第4打席に、それぞれ本塁打を放つなど、4安打3打点の大活躍。5打席目以降は徹底的に警戒され、4打席連続の申告敬遠。17回の第9打席も四球を選んだ。1試合4度の申告敬遠はワールドシリーズ新記録で、1試合9出塁はポストシーズン新記録となった。

観戦に訪れた妻の真美子さんに対しては、祝福と労いの声が寄せられた。試合前に「ドジャース・ワイブズ」が公式インスタグラムを更新。ポストシーズンでは恒例となっている“夫人会”の集合写真を公開し、真美子さんは左寄りの後方に収まっている。