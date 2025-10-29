「東京六大学野球、法大１０−１東大」（２８日、神宮球場）

第７週の３回戦１試合が行われ、法大が東大を下して勝ち点３を獲得し、７勝７敗１分で今季を終えた。敗れた東大は２０１７年秋以来となる悲願の勝ち点を逃したが、昨秋に続くシーズン２勝（１０敗）で今季終了。下手投げエース・渡辺向輝投手（４年・海城）が救援登板し、元ロッテの父・俊介氏（４９）の前で最後の雄姿を見せた。

何度拭っても、涙は輝く瞳からあふれた。言葉を詰まらせながら４年間の軌跡に思いを巡らす。「この学年で４年間一緒にやってきて、それがきょうを境に終わってしまうのが、すごくさみしい」。渡辺が淡青のユニホームに別れを告げた。

“３連投”で最終戦を終えた。１回戦は抑えとして勝利のマウンドに立ち、雨天中止を挟んだ２回戦では先発で５回１失点。３回戦は４点ビハインドの四回から救援し２回１／３を４失点だった。四回２死一、二塁でヤクルトのドラフト１位・松下を見逃し三振に抑えた際は両手を広げ喜びを爆発。「あれほどすごい打者に４年間やってきたことが通用したのが、うれしくて」と振り返った。

大学から下手投げに挑戦し、いやが応でも注目を浴びてきた。「自分が投げた球が自分だけで完結しない。それに対して世間から評価される立場で、しんどい部分もあった」と吐露。それでも「勝てた時の喜びは多くの人と共有することができたのでうれしかった。アンダスローで野球人生が変わった」と感謝した。

卒業後は一般就職する。「野球は人として成長させてくれた大事な存在」。かけがえのない経験を糧に次のステージへ進む。