「目の前でハブられていた…」登校時に見た娘の姿に母ショック、親としてどう向き合う？【ママリ】

登校時にハブられている娘を見てショック…同級生トラブル、親としてどうする？

子どもが通う園や学校関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、園や学校にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、園や学校に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

©ママリ

長女＋女の子3人で登校する日が続いていたのですが、どうやら娘がハブられ始めたようです。



朝、横断歩道待ちをする長女と横断歩道先で3人が待っているのをゴミ捨てついでにそのまま見ていました。

すると3人が「◯◯が来た、逃げろー」と走り去って行きました。長女はそれを気に留めず、追いかけもしないので気になりました。

学校終わりの帰宅後、長女に聞いてみるとここ2週間ほど無視されたり置いて行かれているとの事。

（中略）

また、先週休憩時間に体育館裏に呼び出されて長女の嫌なところ（無視してる、私たちのことをバカにしてる等）を10個言われ、「わざとではないが、嫌な思いさせてごめん」と言うと「反省が足りない、許さない」と言われたそうです。 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんの娘は小学1年生。友人3人から嫌がらせをされている様子を目撃し、娘から話を聞くことにしました。

長女は「無理して仲良くしなくてもいいと思っているので距離をとっているが、嫌味な形で接して来るのが嫌。だけどまだ先生に言うほど嫌な事はされていないので今はこのままでいい」と言い、私は「ちゃんと話を聞くし、どうしたらいいか一緒に考えるからいつでも話をして欲しい」と伝えています。 出典：

qa.mamari.jp

娘は「無理して仲良くしなくてもいい」「まだ先生に言うほど嫌なことはされていない」と言っているようですが、親としては心配ですよね。

アプリユーザーからさまざまな声

この投稿に対して、ママリユーザーからさまざまな声が集まりました。

うちも小学1年生の女の子がいます。

もし、うちの子がそのような状況なら、そっと手紙か電話で担任に状況と娘が思ってることや考えてることをそのまま細かく伝えて、見守って欲しいことを伝えます。

特別危害がない限り介入を求めず見守りだけお願いする形です。 出典：

qa.mamari.jp

うちも1年生の娘なので想像できてしまいすごく悲しいです。

もしそんな姿見てしまったら直接注意するかもしれません。

悪ふざけのうちに色んな大人がちゃんと見てるんだよという釘を刺すのもアリだとよく聞きます。

呼び出された件はもういじめの始まりな気がしますので、1対数人の時点で先生に報告はして様子見をお願いします。 出典：

qa.mamari.jp

めちゃくちゃしっかりされてる娘さんですね😳

見ている親は心苦しいですが、自分をしっかりもっていて凄いと思いました！



娘さんが先生に言ってほしいと言わない限り言わないですが、親の気持ちもしっかりと伝えると思います。 出典：

qa.mamari.jp

ママリユーザーからは、担任に見守りをお願いするという声や、子どもが望むまでは言わないなど、複数の意見が寄せられました。



学校でのトラブルは、親がどこから介入すべきか悩ましい問題です。小学1年生であればなおさら、親と先生が顔をあわせる機会も多くないため、対応に迷う場面も少なくないでしょう。



まずは子どもの気持ちを受け止め、親としての考えを伝え、一緒にどうするべきか話し合うことが大切なのかもしれませんね。

運動会リレー、息子が勝っていたのに先生に止められ逆転負け…これってあり？

©ママリ

年長の運動会のリレー、差が開いたら調整するのってありなんでしょうか？

うちではなくママ友の子が通う園の話を聞いて私はすごくもやっとしました。

年長だけ2クラスの勝負です。後半は半周以上の差がついてしまったのですが、アンカーの男の子にバトンが渡された瞬間その子を先生が止めました。

そしてもう1人の子が走ってくるまで待たされ、その子が後ろを向いているのに突然ほら行けとばかりに腰持って前に動かしたためバトンを落としてしまいました。

結局バトンを拾ってる間にもう1人が抜かして結果負けてしまいました。 出典：

qa.mamari.jp

子どもの成長には個人差があり、保育園など1クラス20人規模であれば、その差が大きくなってしまうこともあるかもしれません。A子さんのママ友の子が通う保育園では、運動会のリレーで半周以上の差がついてしまい前を走っていた子が途中で止められてしまったとのこと。



保育士側としては、配慮のつもりかもしれませんが、その結果勝っていたはずの勝負で逆転負けしてしまうわが子を見るのは親としてとてもモヤモヤしてしまいますよね。A子さんのママ友もモヤモヤしたからこそA子さんに話したのでしょう。

これって当たり前なの？

年少とかなら多少はわかりますが年長ってみんな本気で頑張ってるし、息子の園はそういう細工なしで感動したのでママ友に動画見せてもらい悲しくなっちゃいました。

最後だけでなく途中も調整があったようです。他の園でも調整は行われているのでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

この投稿には、「それはひどい💦つないできた子達の頑張りが無になるし、リレーにする意味ないですよね。めっちゃ白けますね💦」「わざわざ調整する理由が分からないです💦

勝負って本気でやるから楽しいわけで…頑張って走ったのに可哀想って思っちゃいます💦」といった、投稿主さんに共感するコメントが多く寄せられていました。

子どものトラブルで学校に電話したら「どうしてほしいですか」先生の対応にモヤモヤ

©ママリ

子どもがお友達に蹴られたと言うので、学校に電話しました。

先生は、息子さんは自分にどうして欲しいと言っていますか？

蹴った子に謝らせてほしいのか？それともお母さんに話を聞いてほしかったのか？と言われました。

それは聞いていないので、ただ蹴られて痛かったと言っているので電話しましたと私は答えました。

明日事実確認をしてまたご連絡しますと言われました。



他には息子さんがわるいわけではないのですが、その時自分に報告してほしかったですと言われたので、それは私もすぐに先生に言うんだよと言いましたと言うと

ありがとうございますと言われました。

先生はなぜ自分にどうして欲しかったのか聞いたのでしょうか？息子が友達に謝ってもらわなくてもいいと言えば注意はしないつもりなのでしょうか？

先生の意図がよく分かりません。 出典：

qa.mamari.jp

学校で起きた子ども同士のトラブルについて、先生に相談することにした投稿者さん。



先生からの「息子さんはどうしてほしいと言っていますか？」という問いに対して、どのような意図かわからないと感じたようです。特に先生が相手の子に対して注意してくれないのか？という点についてモヤモヤしているようにも読み取れます。

先生は子どもの要望が知りたいのでは？

投稿者さんの思いに対し、ママリではさまざまな声が寄せられました。「先生のその対応にはわたしも『は？』て感じです」「お子さんにどうして欲しいのかなんて聞かずに、事実確認をしたらいいのに」など、投稿者さんに近い意見を持つ方もいる一方、以下のように先生側の思いを想像する声もありました。

まずはお子様がどうして欲しいかをきちんと聞いた方が良いです。





お友達関係が拗れるのが嫌でお友達には言って欲しくないというパターンもあります。



ただお母さんに話を聞いて欲しいor先生にその子を叱って欲しいorその子を叱ったりはしないで良いけど、学校生活で先生が何か気づいたら教えて欲しいなど様々です。



大切なのは子供自身が蹴られたことでどうして欲しいのかです。



先生もそれによって対応が変わります。 出典：

qa.mamari.jp

先生が勝手にできないからではないですか？



保護者も色んな方がいて

ただ先生に報告したかった方

直接親に謝罪して欲しい方など

色々いると思います。



そこで先生が勝手な判断で相手の親に言っても

何で言ったんですか？とか

言う親もいますし、、



子どもでもお母さんには

話したかったけど

先生には言ってほしくなかったとか

事を大きくしてほしくなかったってお子さんもいます。



言ったことで子ども同士またトラブルになると学校生活がストレスになってしまう子もいるし 出典：

qa.mamari.jp

小学生同士の人間関係は単純なようで意外と複雑で、先生が間に入ることでもめてしまうケースもあるのかもしれません。そんな場合を想定して、どうしてほしいか確認するのでは？と想像する方もいました。



学校で子どものトラブルが起きると親としては不安になりますし、いじわるする子がいれば注意してほしいと思うのも親心でしょう。一方、子どもが先生にどうして欲しいかを確認したり、一緒に考えたりすることも大事なようです。



一連のやり取りから、小学生のトラブルへの向き合い方について学べる投稿でした。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）