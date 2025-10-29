イギリスの“若手セレブ長者番付”、1位は資産257億円で2位トム・ホランドの3倍超
歌手のデュア・リパが、英ヒート誌が発表した「30歳未満の長者番付」で首位に輝いた。デュアの資産は約257億円に達し、2位の俳優トム・ホランド（約71億円）を大きく引き離している。
トップ5には、歌手ルイス・キャパルディ（約70億円）、女優ミリー・ボビー・ブラウン（約48億円）、リアリティ番組で知られるカップル、モリー＝メイ・ヘイグとトミー・フューリー（約44億円）も名を連ねた。
この番付は、英国およびアイルランド出身の30歳未満のセレブ30人を選出したものだが、国際版も同時に発表され、カイリー・ジェンナーが約1077億円でトップに。姉ケンダル・ジェンナー、モデルのヘイリー・ビーバー、歌手ビリー・アイリッシュ、K-POPグループBLACKPINKらを上回った。
また、最も寛大なセレブランキングも公開され、音楽界の大御所エルトン・ジョンが昨年約54億円を寄付し首位に。ハリー・スタイルズ（約10億円）、エド・シーラン（約4億円）もランクインしている。
