「Pokemon LEGENDS Z-A」発売初週で580万本以上販売、好調なすべり出し
10月16日に発売されたアドベンチャーRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」が、発売初週で580万本以上を販売したと任天堂が発表した。開発はゲームフリークが手がけており、デジタル版・パッケージ版を含む総販売数は約600万本に迫る勢いで、ポケモンシリーズの中でも初週売上が非常に高い作品となった。
任天堂によると、販売本数の約半数は「Nintendo Switch 2」版によるもので、同機種向けのパッケージ版・ダウンロード版の両方が含まれている。ただし「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」「Pokemon LEGENDS アルセウス」「ポケットモンスター ソード・シールド」の初週売上には及ばないものの、「ポケットモンスター X・Y」や「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let'sGo! イーブイ」は上回った。
本作では、再構築されたカロス地方の「ミアレシティ」を舞台に、プレイヤーが「Zランク」から「Aランク」へと昇格を目指す。リアルタイムバトルや突発的な「メガシンカ」が導入され、夜間には野生ポケモンが変化するなど、従来のトレーナー体験がスピード感と予測不能さを増している。
また、「Pokemon LEGENDSZ-A Nintendo Switch 2 Edition」は「Nintendo Switch 2」本体との同梱版としても販売されている。
