巨人ドラフト５位指名の沖縄電力・小浜佑斗内野手（２４）が２８日、浦添市内の同社で指名あいさつを受けた。右打者では球界屈指となる一塁到達３秒台をマークした快足を誇る“かりゆし超特急”が、内野の定位置争いに割って入る。

沖縄の正装「かりゆしウェア」に身を包み「守備力と走力を評価してもらったので、そこは負けないように頑張っていきたい」と決意表明した。ＮＰＢ＋によると、今季の巨人で一塁到達タイムで４秒を切った右打者はオコエ（３秒８５）と浅野（３秒９４）のみ。右の内野手ではチームトップに相当する脚力と守備範囲が、最大のアピールポイントになる。

オリックス・宮城とは幼稚園年長から中学３年まで同じチームでプレー。指名直後に「やっと同じ舞台に立てました」と電話で伝えた幼なじみと来年１軍で対戦することが、目標の一つだ。「沖縄尚学が（夏の甲子園で）優勝して、ジャイアンツに沖縄から３人が指名されている。沖縄をしっかり明るくできるように頑張ります」。まずは２月の１軍春季キャンプで故郷に凱旋すべく、新人合同自主トレからフレッシュに動き回る。（内田 拓希）

◆小浜 佑斗（こはま・ゆうと）２００１年１０月５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。志真志小１年時に野球を始める。中部商から２０年に沖縄電力入り。昨年はチームで都市対抗野球に出場。個人では補強選手を含め３年連続同大会に出場。１８０センチ、８６キロ。右投右打。特技は指笛。趣味はゴルフ。