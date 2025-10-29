◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ワールドシリーズ第４戦の２８日（日本時間２９日）、試合前にドジャースの救援右腕のクライン、シーハンが会見に出席した。

前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ勝ちでドジャースが制して２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦で、ドジャースは２日前に９回１０５球で完投していた山本由伸投手（２７）を中１日でブルペンで準備させるほどだった。

ドジャース投手陣は、先発のグラスノーが５回途中に降板すると、ブルペン待機していた９投手が１失点で１８回までつないだ。中でもクラインは、ブルペン投手最後の１人として同点の１５回からマウンドに上がると、サヨナラ勝ちが決まるまでの１８回まで４回７２球を投げ、１安打無失点で抑えて勝利投手になった。

クラインが着ていた青のＴシャツには白いヤギが描かれ、ヤギには「１７」という数字が書かれていた。クラインは「大谷のものです」と説明。ヤギを示す英単語「ＧＯＡＴ」は、「Ｇｒｅａｔｅｓｔ ｏｆ Ａｌｌ Ｔｉｍｅ」（史上最高）の意味を示すスラング「ＧＯＡＴ」と同じため「彼がきのうやったこと、今日投げることを考えると、彼こそ『ＧＯＡＴ』なので。彼は今まで見た選手の中で最も非現実的な選手。俺たちがＴシャツなんて着る必要ないかもしれないけど、グッドラックを祈っているから」と明かして、エールを送っていた。