年収1000万円・ハイスペ夫が悩む「妻のヒステリー」の実態とは｜極論被害妄想夫#3【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第3話をごらんください。

かすみさんのことを、「ヒステリーが激しくなった」と感じていた すぐるは、つい先日のことを思い出します。かすみさんから、「娘を見ててほしい」とお願いされたのですが、すぐるの目線はスマホに向いていて…。

妻・かすみさんに対し、「最近、ヒステリーが激しい」と感じている すぐる…。

すぐるは、自分の稼いだお金で「専業主婦をやらせている」と、考えているようですね。

かすみがお昼ご飯の用意をしている間、娘のことを「見てて」と、お願いした かすみさん。しかし、すぐるはスマホから目を離そうとしません…。

つかまり立ちを始めた娘について、「気をつけてあげて」とお願いをした、かすみさん。すぐるは「わかってる」と返事をしますが、言った側から、「ビタン」と激しい音が聞こえます…。

ななみちゃんは、案の定、転んでしまったようです。目を離せない時期…少しの油断が、大きな事故やけがにつながることもあるため、保護者はなかなか気が抜けませんよね。



すぐるにうまく伝わればよいのですが…。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

