自転車で坂道上るママ→手伝ってくれる存在に3.4万人がほっこり「パワーもらえる」「やさし～」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、だり📕秋は似顔絵(@nemure_yoiko)さんの投稿したイラストです。お子さんの送り迎えや買い物などの移動手段は自転車、という方もいますよね。2児の母でイラストレーターのだりさんは「やさしい」と、お子さんを連れて自転車で坂道を登ったときのことをイラストに描きました。かわいらしい絵柄とお子さんの行動にほっこり。
お子さんを連れて自転車で坂道を登っていただりさん。するとお子さんが後ろから背中をぐいぐいと押してくれていたようです。柔らかな絵柄と、坂の斜面に沿って書かれた「やさし～」というゆるっとした文字で、こちらもとっても癒されました。
坂道で後ろから背中をぐいぐい、やさしいわが子
©nemure_yoiko
坂道で手伝ってくれる😂やさしい😂
この投稿には「大変だったけど懐かしい日々を思い出した」「これ、私が幼稚園に通ってたころに母にやってた🤣頑張れーって応援してくれたりね…」と、懐かしむ方からのコメントも寄せられていました。経験はないけれど、子どもたちには親が大変そうといったことは伝わっているのかもしれませんね。
お子さんの母を思いやる気持ちに心がぽかぽかと温かくなる、素敵なイラストとエピソードでした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）