自転車で坂道上るママ→手伝ってくれる存在に3.4万人がほっこり「パワーもらえる」「やさし～」【ママリ】

坂道で後ろから背中をぐいぐい、やさしいわが子

お子さんの送り迎えや買い物などの移動手段は自転車、という方もいますよね。いい運動になるし…とはいっても、荷物もお子さんもとなるとなかなかの重労働で大変…！





2児の母でイラストレーターの・だり📕秋は似顔絵(@nemure_yoiko)さんは「やさしい」と、お子さんを連れて 自転車 で坂道を登ったと きのこ とをイラストに描きました。かわいらしい絵柄とお子さんの素敵な行動にこちらも癒されほっこり。

©nemure_yoiko

坂道で手伝ってくれる😂やさしい😂



お子さんを連れて自転車で坂道を登っていただりさん。するとお子さんが後ろから背中をぐいぐいと押してくれていたようです。柔らかな絵柄と、坂の斜面に沿って書かれた「やさし～」というゆるっとした文字で、こちらもとっても癒されました。



この投稿には「大変だったけど懐かしい日々を思い出した」「これ、私が幼稚園に通ってたころに母にやってた🤣頑張れーって応援してくれたりね…」と、懐かしむ方からのコメントも寄せられていました。経験はないけれど、子どもたちには親が大変そうといったことは伝わっているのかもしれませんね。



お子さんの母を思いやる気持ちに心がぽかぽかと温かくなる、素敵なイラストとエピソードでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）