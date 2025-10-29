◇第50回社会人野球日本選手権・第1日1回戦 鷺宮製作所7―6東海理化（2025年10月28日 京セラD）

開幕し、1回戦3試合が行われた。鷺宮製作所は東海理化に7―6で競り勝ち、初戦を突破。巨人からドラフト1位指名を受けた竹丸和幸投手（23）は6回1/3を被安打8、1失点の力投で勝利に貢献した。

その丁寧さに、巨人から1位指名を勝ち取った理由が詰まっていた。竹丸は3者凡退が1イニングのみでも崩れる気配がない。「（被安打数は）いつもこんな感じなので…」。8安打を許しながら、失点は3回に与えた適時打のみ。自己最速に並ぶ152キロを計測した直球で押したかと思えば、得意球のチェンジアップでかわすなど力の入れどころが分かっていた。投球術でドラフト1位の実力を示し、球数100球となった7回1死で交代した。

忘れられない一球がある。社会人No・1投手と評されて迎えた今夏の都市対抗。日本生命との準々決勝で初回に3ランを浴び、チームは敗れた。「一球に対するこだわりが変わった」。約2カ月後の全国舞台。珍しく捕手の配球に首を振り、慎重に慎重を重ねた。勝負どころと判断した同点の4回1死一、二塁では、直球で2者連続の空振り三振を奪う大胆さも見せた。幡野一男監督は「なお一層落ち着きが出てきた」と成長を感じ取った。

大学までは細身で無名の救援投手だった。同社に入社後、先発転向を命じられたことが転機となる。「先発をするようになり、投球の考え方が変わった」。全力で腕を振り続けていた投球から一転、試合をつくるためにチェンジアップやスライダーを駆使するうちに潜在能力が花開いた。

最高成績は05年の4強。「この会社で野球選手として成長することができた。優勝して終わりたいです」。ドラフト1位投手へと育ててくれた会社へ、恩返しの戦いが始まった。（河合 洋介）

◇竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）2002年（平14）2月26日生まれ、広島県出身の23歳。矢賀小2年から野球を始める。二葉中時代は軟式の広島スターズでプレー。祟徳では甲子園出場なし。城西大では4年春の首都大学野球1・2部入れ替え戦で好投し、1部昇格に貢献。鷺宮製作所では今年の都市対抗で初戦のTDK戦で勝利投手になり、8強入りに貢献。1メートル79、75キロ。左投げ左打ち。