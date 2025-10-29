BAMBI WATERの最新ヒートインナー♡寒い季節も美シルエットをキープ

寒さが本格化するこれからの季節にぴったりの新作が登場♡“Quality Wear”ブランドとして人気の**BAMBI WATER（バンビウォーター）**から、「ブライン スーパーヒート インナー クルーネック」が新発売されました。吸湿発熱素材による＋3.4℃(*2)のあたたかさと、ナイトブラのような高いホールド力を兼ね備えた一枚。軽くて薄いのにしっかり暖かく、美しいシルエットをキープします。

BAMBI WATERのヒートインナーが進化

従来モデルで好評だったフィット感と着心地はそのままに、さらにパワーアップした「ブライン スーパーヒート インナー クルーネック」。

特許取得(*1)のCOMBINE製法で、ノンワイヤーでもバストの横流れを防ぎ、下からしっかり支えることで理想のシルエットをキープ。

ブラトップ特有の浮きやズレを解消し、快適さと補整力を両立しました。

＋3.4℃のぬくもり♡薄くても暖かいヒート設計

吸湿発熱素材を採用し、汗や湿気を吸収して＋3.4℃(*2)の発熱効果を発揮。薄くても驚くほど暖かく、寒い日も快適に過ごせます。

また、吸湿性・速乾性にも優れているため、汗をかいてもムレにくく、温度差のある屋内外の移動もストレスフリー。

首元まで温かいクルーネック仕様で、すっきりとした8分袖シルエットが重ね着にも最適です♪

商品概要とサイズ展開

価格：4,290円（税込）



『バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック』は、ブラトップとヒートインナーが融合した次世代インナー。

伸縮性のあるレーヨン混素材で、ルームウェアにも外出時のインナーにも活躍します。

カラー：ブラック（全1色）（サイズ：S／M／L／LL）

*1. 特許第7671531号

*2. United Testing Service Co.,Ltdの試験結果による

寒い季節を、もっと美しく快適に

「バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック」は、1枚で暖かさ・美しさ・快適さを叶える理想の冬インナー。

ナイトブラのようなホールド感と吸湿発熱素材の心地よさで、寒さ知らずのスタイルを実現します。寒い季節も、あなたらしいシルエットで自信に満ちた毎日を過ごしてみませんか？♡