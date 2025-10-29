「エリート」と呼ばれる家庭ほど、世間体を気にして問題を隠してしまうことがあります。しかし、家庭内だけで抱え込んだ問題は、やがて取り返しのつかない事態へと発展しかねません。田舎のエリート夫婦が抱えていた問題とは？

地元では「エリート一家」…60代夫婦の重い沈黙

井上一郎さん（67歳・仮名）と和子さん（67歳・仮名）夫婦。一郎さんは県庁の幹部職員、和子さんは中学校の教師として、それぞれ定年まで勤め上げました。

「こんな田舎だと、夫婦で公務員というだけで『エリート』と呼ばれます。周囲からの目もありますので、下手なことはできません」

それは子育てにおいてもそう。ひとり息子の健太さん（35歳・仮名）。勉強では学年トップが定位置だったこともあり、「エリートの子どもはやっぱり出来が違う」と評判を呼びました。地元の進学校から、都内の国立大学に進学。そのまま国家公務員、いわゆる官僚になりました。

「私たち夫婦の子どもとしては、出来すぎでした。ただ息子は息子なりに、周囲からの期待に応えないと、という感じていたのではないかと、今になって思います」

井上家はそんな地元でも注目の一家ではありましたが、いま、誰にも言えない秘密を抱えて、できるだけひっそりと暮らしてきたといいます。

「実は息子が仕事を辞めて、2階の部屋に閉じこもっています。ほとんど外にでることはありません。息子は仕事の忙しさや人間関係から、心に病を抱えてしまって……とても1人にできないと、私が連れて帰ってきたんです。しかし周囲の人は何も知りません」

自慢の息子がひきこもりに――そんなこと、口が裂けても言うことはできませんでした。井上さん夫婦、事あるごとにエリート夫婦と呼ばれてきたからでしょうか。息子がひきこもっていることは、「誰かに知られてはいけない一家の秘密」という気持ちが少なからずあったのです。

「……親、失格ですよね」

夫婦を最も苦しめているのは、田舎特有の「目」だといいます。

「健太くん、お盆には帰ってくるの？」

「東京で大活躍なんでしょう。さすが一郎さんところのお子さんだ」

近所の人々からの無邪気な、しかし、どこか詮索するような言葉が、夫婦の胸に突き刺さります。そのたびに、一郎さんと和子さんは、作り笑顔で嘘を重ねてきました。

「本当に息苦しくて、私たちもどうにかなりそうでした……」

「8050問題」の現実…中高年のひきこもりは珍しくない

井上さん夫妻のように、成人した子どものひきこもりに悩みながらも、世間体を気にして問題を抱え込んでしまうケースは、決して特別なことではありません。

内閣府『こども・若者の意識と生活に関する調査』によると、15歳から64歳までのひきこもり状態にある人は全国で推計146万人です。そのうち、40歳から64歳の中高年の割合は全体の約半数を占めることが明らかになりました。また2019年の調査では、中高年ひきこもりの約3割が10年以上の長期にわたるひきこもりであることが示されています。

中高年のひきこもりの主なきっかけは、退職・失業、職場の人間関係、病気が上位を占め、健太さんのケースと重なります。問題が長期化すれば、親も高齢化していきます。親が80代、子が50代になってもひきこもり状態が続き、生活が立ち行かなくなる「8050問題」は、こうした中高年のひきこもりの延長線上にある深刻な社会問題です。

井上さん夫婦のように、「エリート」と見られてきた人ほどプライドが妨げとなり、外部への相談をためらいがちです。しかし、問題を家庭内だけで解決しようとすれば、親子共倒れになりかねません。重要なのは、孤立を避けること。現在、「ひきこもり地域支援センター」が全国の都道府県・指定都市に設置されています。ここでは、専門の支援コーディネーターが、本人だけでなく、家族からの相談にも無料で応じています。

世間体やプライドよりも、家族の将来を守ること。まずは勇気を出して、こうした公的な窓口にアクセスすることが、閉ざされた状況を打開する第一歩となります。

井上さん夫婦の場合、ある日、健太さんが夜中に外出しているところを、たまたま近所の人が目撃。たちまち周囲に知られることになったといいます。

「逆に、それで吹っ切れました。周囲の目を過剰に意識することが、自分本位だったか……本当に反省しています。今は息子が社会復帰できるよう、専門家と一緒になって少しずつ前進しているところです」

［参考資料］

内閣府『こども・若者の意識と生活に関する調査』