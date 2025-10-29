横須賀海自カレーの新メニュー「試験潜水艦たいげいカレー」を持つ横須賀地方総監の真殿海将（左から２人目）とカレーの街よこすか事業者部会の鈴木部会長（同３人目）＝１１日、横須賀市本町

海上自衛隊横須賀基地（横須賀市）が母港の艦船で食されているカレーを、市内の飲食店が忠実に再現し提供する「横須賀海自カレー」が誕生から１０年を迎えた。この間、所属する艦船の退役や転籍などがあり、市などでつくる「カレーの街よこすか推進委員会」と海自横須賀地方総監部は節目に合わせ、メニューや提供店の見直しを実施。年内に順次入れ替えを行い“再出航”する。

「海自カレー」は、カレーの街を掲げる同市で「よこすか海軍カレー」と並び人気を博している。同部の協力を得て２０１５年１０月から提供が始まり、現在は市内の１５飲食店で提供されている。

「海軍カレー」が明治時代の「海軍割烹（かっぽう）術参考書」のレシピを復元しているのに対し、「海自カレー」は艦船ごとに味の異なるレシピを再現しているのが特徴だ。艦船（部隊）のカレーを一つの店舗が担当し、食事作りを担当する給養員からレシピ提供や調理の指導を受ける。再現すると「認定証」が授与されて提供が可能になる。

同委員会によると、提供開始から１０年がたち「ご当地グルメとして定着した」と手応えをつかむが、課題も見られた。掃海艦の「はちじょう」や「やえやま」が退役し、「はつしま」は舞鶴基地へ転籍した。また、護衛艦の「いずも」と「もがみ」が横須賀基地に配備されるなど、海自艦船の入れ替えがあったが、提供するカレーの見直しは行われてこなかった。