¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤¿»³ÀîÊæ¹â£³»Íµå¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ð¤ê°Ò°µ´¶¤Ë¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×Âè£³Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£²¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£²¾¡£±ÇÔ¡£ÀèÈ¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤¬£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢£·²ó¤«¤é¤Ï¼«Ëý¤Îµß±ç¿Ø¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Î£²»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£¶²ó¤ËÌøÄ®¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡££±¾¡£±ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ®¤ì¤òÀê¤¦Âè£³Àï¡£·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤½Å¤ß¤Î¤¢¤ë£±¾¡¤Ë¡¢»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤â¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì²¤ì¤ëÂçË¤¤Î´°Á´Éü³è¤À¡£¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³Àî¤Î°ìÈ¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¥¢¥¤¥Ä¤Î¥¨¥é¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¥ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Û¤É¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¤´µ¡·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³Àî¤ÎÉü³è¤òÃ¯¤è¤ê¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»³Àî¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»Íµå¤ÇÁ´£´½ÐÎÝ¡£Æ±ÅÀÃÆ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸Î°Õ¤ò´Þ¤à£³¤Ä¤Î»Íµå¤À¡£²¦²ñÄ¹¤â¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¡£Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤ÆÃ¥¤Ã¤¿»Íµå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÀäÂÐÍÍø¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í£Ì£Â¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤¬£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£´¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤ò´Þ¤à£µ»Íµå¤ÇÁ´£¹½ÐÎÝ¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¦²ñÄ¹¤Ï£²È¯¤è¤ê¤â£µÏ¢Â³»Íµå¤Ë¡ÖÁê¼ê¤â¶ËÃ¼¤Ë¤¢¤ó¤À¤±¤ä¤ó¤Ê¤¤¤È¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÇ®¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³ÀïÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë´°Á´³ÐÀÃ¤·¤¿ÂçË¤¡¦»³Àî¡£²¦²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î·Ù²ü´¶¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£»³Àî¤ò¥±¥¢¤·¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢Á°¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬´Å¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖÉÝ¤¤£´ÈÖ¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£