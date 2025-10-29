ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂçÇúÈ¯¡ª ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ëà°ËâÅªá18²ó±äÄ¹Àï¡õ¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡ÖÃË¡×¤ÎÂ¸ºß
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£³Àï¡Ê£²£·Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤Ç¡¢±äÄ¹£±£¸²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¤Ë£¶¡½£µ¤Ç·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¤Þ¤µ¤ËÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï£×£Ó»Ë¾å£²ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë£¶»þ´Ö£³£¹Ê¬¤ËµÚ¤ó¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡¢£µ»Íµå¡Ê¿½¹ð·É±ó£´¡Ë¤Î£¹ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ¡£°ìÌë¤Ç£²»î¹çÊ¬¤òÀï¤Ã¤¿Îò»ËÅª°ìÀï¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊó¤¸¤¿¤¬¡Ö±äÄ¹Àï¤È¾¡Íø¤ò¸Æ¤ÖÃË¡×¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏºòÇ¯¤Î£×£Ó¤Î£Í£Ö£ÐÃË¤¬·è¤á¤¿¡£±äÄ¹£±£¸²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢Áê¼ê£¹ÈÖ¼ê¥ê¥È¥ë¤Î£¶µåÌÜ¤òÃ¡¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡££¸²ó°Ê¹ß¡Ö£°¡×¤À¤±¤¬ÊÂ¤ó¤À¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ËÂÔË¾¤Î¡Ö£±¡×¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ÃÌ×Àï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤Ï£±£°¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç¡¢£²ÆüÁ°¤Ë´°Åê¾¡Íø¤·¤¿»³ËÜ¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇµÞ¤¤çÂÔµ¡¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£±£²²ó¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿Ìî¼êÁ´°÷¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢·è¾¡ÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¥ê¥È¥ë¤âºÇ¸å¤Îµß±çÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï£¹²ó¤Î£µÂÇÀÊÌÜ°Ê¹ß¤ÏÁ´¤¯¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢£´ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¿½¹ð·É±ó¤È»Íµå¡££±£¸²ó¤Ç¤Î·èÃå¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Î£×£ÓÂè£³Àï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÊÂ¤ÖºÇÄ¹µÏ¿¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ÏÆ±»î¹ç¤Î£·»þ´Ö£²£°Ê¬¤Ë¼¡¤°£²ÈÖÌÜ¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£²Àï¡Ê£²£µÆü¡áÆ±£²£¶Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È»þº¹¤¬£³»þ´Ö¤¢¤ëÅ¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤âÆ±¤¸¾ò·ï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À°ÜÆ°¤«¤é¤ÎÄ¶Ä¹´üÀï¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÉéÃ´¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥ó¥Á¤â¶õ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬»³ÀÑ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤â¹ßÈÄ¸å¤Ë¤¦¤Ã¤«¤ê¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»Ë¾åºÇ¹â¤Î£×£Ó¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈèÏ«º¤¤Ñ¤¤¤À¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î£¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î£²ÇÜ¤òÀï¤¦°ÛÎã¤Î»î¹ç¤ò¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥²¡¼¥à¡×¤È£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÎã¤¨¤ÆÊó¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤¬¡ÖÌîµå¤À¤±¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤»¤ë°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ¹ÊÔ¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤é¤Û¤ó¤Î¿ô¥Þ¥¤¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÌÜÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡×¤ÈÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö±äÄ¹Àï¤ò¸Æ¤ÖÃË¡×¤È¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Ë¹ñ²ÎÀÆ¾§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥«¥ó¥È¥ê¡¼²Î¼ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²Î¤Ã¤¿£×£Ó¤Î»î¹ç¤¬±äÄ¹Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£´ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆâÌõ¤ÏºòÇ¯¤ÎÂè£±Àï¡Ê±äÄ¹£±£°²ó¡Ë¡¢£±£¸Ç¯¤ÎÂè£³Àï¡ÊÆ±£±£¸²ó¡Ë¡¢£±£·Ç¯¤ÎÂè£²Àï¡ÊÆ±£±£±²ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤À¡£°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë»î¹ç¤¬Ä¹°ú¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£´Àï£³¾¡¤Ç¡Ö¾¡Íø¤ò¸Æ¤ÖÃË¡×¤È¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Ëö¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂ¦¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤¬àÇÜÁýá¤À¡£¥«¥Ê¥À¤ÎºÇÂç¼ê»æ¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤òÀ©¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤áÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤²¡£¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡¦¥µ¥ó¡×¤Ï¡Ö°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¸ÅÅµ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¾¡Éé¤ò¤É¤¦É¾¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¾¡Àè¼è¤Î£×£Ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆÃ£À®¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¾¡¤À¡£