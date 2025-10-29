¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛÃæÅè¾¡É§ 11¡¦3·ãÆÍ¤Î¿ÛË¬Ëâ¤òàÌÑÁÛ¼ÒÄ¹á¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡Ö¤½¤â¤½¤â¹õËë¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤â¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥Ä¤ÏàÌÑÁÛ¼ÒÄ¹á¤À¡££Ç£Ì£Å£Á£Ô¤¬£±£±·î£³Æü¤Ë¹Ô¤¦¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÂç²ñ¤Ç¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£¸¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Çà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬¤½¤Î¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££²£°£²£³Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò´¬¤¤¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ø±ï¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤«¡£¿ÛË¬Ëâ¤¬ºÆ»°»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹õËë¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ø±ï¤Ï£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢Ãå²Ð¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤È¤Î£Ç¡Ý£Ò£Å£Ø²¦ºÂÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥ê¥ó¥°²¼¤Ë¤¤¤¿ÃæÅè¤Ï¿ÛË¬Ëâ¤«¤é²ÖÂ«¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¡Ö¤Ê¤ËÉé¤±¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡¢¥ª¥¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç²£ÉÍ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¡£ÃæÅè¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢»þµ¡¤òÆ¨¤·¤¿Àï¤¤¤À¤Í¡£µÞ¤ËÍè¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£Æ¬¤¬°¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¿ÛË¬Ëâ¤Ë¤Ï¶ì¡¹¤·¤¤µ²±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö²¶¤¬£³´§²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿»þ¡¢²¿ÅÙ¤âÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤À¤í¡£¡Ø¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤È¡£¤À¤±¤É¡¢¿ÛË¬Ëâ¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¼é¤é¤ì¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡££²Ç¯Á°¤À¤è¡£¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤Ï¿ÛË¬Ëâ¤«¤é¡Ö¹õËë¡×¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î½±·â¸å¤â¡Ö¹õËë¤Îà¥í¥¸¥ã¡¼á¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃæÅè¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¡Ø¹õËë¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤â¡¢¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÛË¬Ëâ¤À¤«¤é¡£¹õËë¤È¤¤¤¦à²Í¶õ¤Î¿ÍÊªá¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Èï³²¼ÔÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òº£¤Ê¤ª¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¡Ä¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¹õËë¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡£²¶¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤·¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤â°ì¿Í¤Ç¥±¥ó¥«¤òÇä¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÉ¡¤Ç¾Ð¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¿ÛË¬Ëâ¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¹õËë¥í¥¸¥ã¡¼¤À¡×¤È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÅè¤Ï¡Ö²¾¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿¤¬à¥í¥¸¥ã¡¼¤µ¤óá¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤è¡©¡¡¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃ¯¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¿Í¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¤µ¡£¤ä¤Ù¤¨¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¥¢¥¤¥Ä¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¤à¤·¤í¿´ÇÛ¤¹¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½±·â¤ÎÆ°µ¡¤ò¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹Ó¤é¤·¤Æ¤è¡×¤È¤·¤¿¿ÛË¬Ëâ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¡Ö²¶¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Á´ÆüËÜ¤ò¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¹Ó¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÛË¬Ëâ¤À¤«¤é¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤À¡£ÃæÅè¤Ï¡Ö²¶¤ÏÅö»þ¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤È¤â¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤½¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¿ÛË¬Ëâ¤À¡×¤ÈÃÇºá¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÃê¾ÝÅª¤ÇÀõ¤¤ÌÑÁÛ¤Ê¤ó¤À¡£Ë½Áö¼ÒÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌÑÁÛ¼ÒÄ¹¤Ê¤ó¤À¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î´¶¾ð¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°ìµ³ÂÇ¤Á¡£¥¥Ê½¤µ±²´¬¤¯·èÀï¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£