¡¡½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê£³£·¡Ë¤Î³èÆ°ºÆ³«¤ÎÎ¢¤Ë¡¢É×¤ÎÂº·É¤¹¤ëàÀèÇÚÇÐÍ¥á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î´ü¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡Ê¼ç±é¡¦ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯£±£²·î¤ËÇÐÍ¥¡¦¾¾ºäÅíÍû¡Ê£³£·¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢£²£³Ç¯£µ·î¤ËÂè£±»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡££²£±Ç¯ÊüÁ÷¤Î±ÊÌî²ê°ê¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯ÇÛ¿®¤Î¡¢Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò»á¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤Î¼ç±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð»º¸å¡¢»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥Éüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤âÉ×¡¦¾¾ºä¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾¾ºä¤Ï¡¢¤¢¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µÙÆü¤Ë¸áÁ°£¶»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡É×¤¬¤½¤ó¤Ê¥¤¥¯¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀèÇÚÇÐÍ¥¡¦ºæ²í¿Í¡Ê£µ£²¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¤Ç£²¿Í¤Ï½é¶¦±é¡£Åö»þ¡¢¾¾ºä¤¬ºæ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Ð±é¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾¾ºä¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤ÇàºÂÄ¹á¤È¤·¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢»äÀ¸³è¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â¾è¤ëºæ¤Î»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤â¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëºæ¤µ¤ó¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¾¾ºä¤Ë»Ò°é¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤ò±ü¤µ¤ó¤Ë»ý¤Äºæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾ºä¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ÎÌòºî¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºæ¤Î¶µ¤¨¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢²È»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öºæ¤µ¤ó¤È¿ûÌî¤µ¤ó¤Ïà¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤È°é»ù¤ò¸òÂå¤Ç¹Ô¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ºä¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ×¤¬¡¢º£¸å¤â¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎºÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£