◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽１回戦 鷺宮製作所―東海理化（２８日・京セラドーム）

巨人にドラフト１位で指名された鷺宮製作所・竹丸和幸投手（２３）が東海理化戦に先発。ドラフト後、初登板で６回１／３を投げて８安打、５奪三振１失点でチームを勝利に導いた。自己最速タイとなる１５２キロを計測するなど１５０キロ超えを連発した球威、無四死球という制球力の高さ、再三走者を背負った場面での粘り強さを示し、実戦向きのタイプであることを証明。Ｇ党の期待も高まる力投だった。

竹丸がギアをグッと上げた。同点で迎えた４回１死一、二塁。挑んだのは、投球の原点と言える力勝負だった。キレのある直球で２者連続で空振り三振に切り捨てると、クールな表情を崩してほえた。「（雄たけびをあげるのは）珍しい方だと思います」。思わず気持ちがあふれた。

巨人にドラフト１位で指名されてから迎える初めての試合。持ち前の粘り腰を披露した。３回から４イニング連続で先頭を安打で出塁させるなど、２回以外は毎回走者を背負ったが、ピンチでも平静を保って１失点にまとめた。「変化球のばらつきがあった」とチェンジアップが本調子ではない中で「ずっとこんな感じでやっているのでいつもと変わらずにできた」と意に介さない。直球は自己最速タイとなる１５２キロを計測するなど大台を連発。「シュートしながらふけて（右打者から離れて）いく感じの直球なので。それで空振りが取れたのかな」と５奪三振。勝負強さも見せつけた。

７回１死で２安打を許していた東海理化・池間を迎えたところで「流れを持っていかれたらいやなので」と監督の判断で交代したが６回１／３、１００球を８安打１失点。無四死球と制球力の高さも証明し「ヒットはかなり打たれたんですけど、結果は１失点で抑えられたのでよかったです」とりりしい顔付きで口を開いた。

投球を見守った担当の森中スカウトは「順調に投げられるのを見てホッとしている。（武器の）チェンジがいい悪いじゃなくても他のボールを使って試合をつくれていた。ここからスタミナもついていって伸びていくと思う」と目を細めた。次戦は１１月６日、日本製鉄東海ＲＥＸとホンダ熊本の勝者を迎え撃つ。「優勝して終われるように次の試合も勝てるようにやっていきたい」と竹丸。入団を心待ちにしている巨人ファンへ、あいさつ代わりの好投を見せつけた。（水上 智恵）

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２３歳。崇徳では２年秋に初めてベンチ入り。３年夏は背番号１０で４回戦の広島国際学院戦に先発するも、４回１失点でチームは敗退。首都大学リーグの城西大では２年春に２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１・５２（リーグ２位）の成績を残す。鷺宮製作所では今年３月のＪＡＢＡ東京大会で初優勝に貢献。１７９センチ、７５キロ。左投左打。