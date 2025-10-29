※経済指標

＊Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00

結果 1.58%

予想 N/A 前回 1.81%（1.82%から修正）（前年比)



＊住宅価格指数（8月）22:00

結果 0.4%

予想 N/A 前回 0.0%（-0.1%から修正）（前月比)



＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00

結果 94.6

予想 93.4 前回 95.6（94.2から修正）



※発言・ニュース

＊米中首脳会談、フェンタニル関税の引き下げ協議か

トランプ大統領と中国の習主席は３０日に首脳会談を開く。中国が合成麻薬フェンタニルの製造に使用される化学物質の輸出を取り締まれば、米国は対中関税の一部を引き下げる方向で協議する見通しだと伝わっている。



＊ＡＤＰ、米雇用の週次暫定推計を開始 １１日までの４週間は週平均１万４２５０人増加

ＡＤＰは、米雇用の暫定推計値を週次で公表する新たな統計を開始した。これによると、１０月１１日までの４週間に民間部門の雇用は週平均１万４２５０人増加した。この統計は１０月２８日から毎週火曜日に公表。民間雇用の変化を４週間移動平均で示す。



＊ネタニヤフ首相、ガザへの攻撃を指示 トランプ大統領仲介の停戦が危機に

イスラエルのネタニヤフ首相は軍に対し、ガザ地区への強力な攻撃を直ちに実行するよう指示した。これにより、米国の仲介によって成立していた停戦が危機にさらされている。停戦はわずか２週間余りしか続いていなかった。



＊日本が米国産トウモロコシ、コメ、大豆など１．２兆円購入へ

日本が米国産のトウモロコシ、大豆、コメ、エタノールなどの農産品を８０億ドル（約１．２兆円）分を購入すると、ロリンズ農務長官がＸで明らかにした。

