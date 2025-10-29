◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ワールドシリーズ第４戦の２８日（日本時間２９日）、試合前にドジャースの救援右腕のクライン、シーハンが会見に出席した。

前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ本塁打でドジャースが制して２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦で、ドジャースは２日前に９回１０５球で完投していた山本由伸投手（２７）を中１日でブルペンで準備させるほどだった。

ドジャース投手陣は、先発のグラスノーが５回途中に降板すると、ブルペン待機していた９投手が１失点で１８回までつないだ。中でもクラインは、ブルペン投手最後の１人として同点の１５回からマウンドに上がると、サヨナラ勝ちが決まるまでの１８回まで４回７２球を投げ、１安打無失点で抑えて勝利投手になった。

昨季メジャーデビューしたばかりで、今季レギュラーシーズンでも１４試合のみの登板。ポストシーズンではワールドシリーズで初めて登録メンバー入りして大仕事をやってのけた。圧巻の投球に反応が大きかったようで、２５歳右腕は多くの連絡が来たことを明かし「試合後に５００件。今日さらに５００件」と笑っていた。