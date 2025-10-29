ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡£µ²ó£±¡¿£³¤ò£²¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¼Â¤é¤º¡Ö¤ä¤êÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡×
¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢ºå¿À£±¡Ý£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Çºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤Ï¡¢²ù¤·¤½¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤«ÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±¡Ý£±¤ÎÏ»²ó¡¢£±»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢ÌøÄ®¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶¤¸¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÒÎÏ½½Ê¬¤ÎÄ¾µå¤Ç²¡¤·¡¢½çÄ´¤Ë¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¡¢£±¡Ý£°¤Î»Í²ó¡¢»³Àî¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤Ë¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡£µ²ó£±¡¿£³¤ò£²¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤â¼Â¤é¤º¡£Áê¼êÀèÈ¯¥â¥¤¥Í¥í¤È¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨ÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢Âè£·Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãæ£´Æü¤ÇºÆÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤ä¤êÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¡£ºÍÌÚ¤Ï¿´¤Î±ê¤ò¾Ã¤µ¤º¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¡²ñ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£