「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）

４万１５９４人の観衆が集まった甲子園に悲鳴とため息がこだました。阪神は１点を追う九回２死一、二塁のチャンスで森下が打席へ。サヨナラ勝ちの望みを託したが、最後は遊ゴロに倒れ、痛恨のシリーズ連敗となった。

「まあ、勝負は続きますからね。また明日もしっかり戦う、と。それだけですね」

悔しい敗戦も、藤川監督は悲観することなく、前を向いた。日本シリーズにふさわしい、紙一重の一戦。安打はソフトバンクと同じ６本を放った。勝敗はどちらに転んでもおかしくなかったが、ホームの虎にチャンスであと一本が出ない。

悔やまれるのは１点を追う六回だ。難敵・モイネロから先頭・森下が四球、二盗を決めてチャンスメーク。続く佐藤輝は３ボール１ストライクから申告敬遠で勝負を避けられると、大山が打席に立った。だがチームトップ得点圏打率・３１６を誇った勝負強さは影を潜め、浅い中飛。後続も倒れ、スコアボードにゼロをともしてしまった。

この夜の大山は３打数無安打で１２打席無安打。前日は「リセット」と強調していたが、初安打が遠い。試合後は敗戦の責任を背負うとともに、反攻を力強く誓った。

「流れを全て止めてしまっている。全部僕の責任というのもあるので、何とかしないといけないし、するしかないと思うでも、もう次の試合は来ますし、落ち込んでいる暇はないので、明日やるしかない」

大山が言うように短期決戦に下を向いている時間はない。結果的に１１残塁の拙攻とはいえ、四回から６イニング連続、先制点を挙げた初回も含めると、７度も得点圏に走者を進めた。決定打さえ出れば、展開はがらりと変わっていたはずだ。

指揮官は「短いようで長い。勝ちがこちらに向くように、また精いっぱいやるのみです。お疲れさまです！」と言い残して会見場を後にした。第４戦はＣＳで快投した高橋を立てる。ソフトバンクの王手を阻止し、シリーズの流れを取り戻す。