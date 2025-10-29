「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は第３戦が行われ、２年ぶり３度目の日本一を目指すセ・リーグ覇者の阪神はソフトバンクに敗れ、１勝２敗となった。初回に佐藤輝明内野手（２６）が先制の右越え適時二塁打を放ち、球団では１９８５年のバース以来となる第１戦からの３試合連続打点となった。日本シリーズで先に２敗したチームが日本一になった確率は２２・８％だが、２年前も１勝２敗から頂点に立っており、ここから劣勢をはね返す。

帰ってきた甲子園で虎党の大歓声に乗せるように、打球を運んだ。佐藤輝が惜敗の中で希望をともした、先制の適時二塁打。「初回に先制できたのは良かった」。難敵モイネロの立ち上がりを崩し、虎の４番が仁王立ち。日本一になるためには、この男が鍵を握っていると誰もが理解した瞬間だった。

初回２死一塁。２球で追い込まれながら、高めに浮いた勝負球のカーブを逃さなかった。「ちょっと浮いてきたんで良かったです」。コンパクトな前さばきで白球をかっ飛ばす。右翼の柳町が懸命にジャンプするも数センチだけ頭上を越し、スタートを切っていた中野を本塁に迎え入れた。

頂上決戦に突入してから、福岡での第１戦は勝ち越しの決勝打。第２戦も初回に先制打をマークした。日本シリーズで第１戦から３試合連続打点を挙げたのは球団では１９８５年のバース以来４０年ぶり。４番がどっしりと打線の核となっている。

二塁上ではナインを鼓舞するように、激しく右手を挙げた。勝ちたい。その思いをさらけ出し、序盤は間違いなく阪神のペースで試合を進めた。同点とされた直後の四回も一塁強襲の内野安打で出塁。ここから最終回まで６イニング連続で得点圏に走者を進めたが、あと一本、あと１点が遠かった。

「まだまだ、もう１点２点を取れるように頑張りたいなと思います」

あの時だって、そうだった。２年前のオリックスとの関西ダービー。第１戦を先発・村上で大勝し、第２戦は大敗。第３戦は甲子園で１点差の惜敗を喫した。そこから第４、５戦を連勝で王手。第７戦までもつれたが、頂点に立った。データだけ見ると、１勝１敗から先に２敗したチームは３５回中２７回も敗退している。Ｖ確率は２２・８％と高くはないが、今の阪神には跳ね返せる力がある。

まだ連敗して、一つ勝ち越されただけ。そんなことは選手の方が理解している。「あと一本なので、その一本のために、みんなで準備をしたいなと思います」。甲子園で胴上げの可能性は絶望的となったが、敵地で藤川監督を宙に舞わせる。そのためにも、とにかく勝つだけだ。

◆甲子園胴上げは絶望的 阪神は甲子園での第３戦を落としたことで、球団初の本拠地日本一決定は絶望的になった。阪神は第４、５戦を連勝しても３勝２敗で、第６戦以降を戦うためみずほペイペイドームへ行かなければならない。仮に引き分けがあり第７戦で決着しなかったときは、同球場で第８戦を行う。それでも優勝が決まらず第９戦が必要な場合には、１日移動日を設け甲子園に戻る。過去にシリーズが第８戦にもつれこんだのは、８６年の広島−西武戦のみ。プロ野球初の幸運がなければ、阪神の甲子園胴上げはない。