「彼は周りが見えていない」10戦11発の日本代表FWにOBのオランダ超レジェンドが苛立ち。“利己的”とまさかの苦言「ただ、ゴールを決めなければと…」
絶好調の日本代表ストライカーにまさかの苦言だ。
オランダの名門フェイエノールトに所属する上田綺世は、ここまでリーグ戦10試合で、11ゴールをマーク。得点ランキングのトップを独走している。
だが、１−３で敗れたPSVとの大一番の後、フェイエノールトOBで、オランダサッカー界のスーパーレジェンドであるヴィレム・ファン・ハネヘム氏から批判の声が寄せられた。
「ファン・ハネヘムは利己主義を批判する」と見出しを打ったフェイエノールトの専門サイト『FR12.NL』の記事によれば、同氏は「フェイエノールトの一部選手の利己的なプレーに苛立ちを募らせていた」という。
ファン・ハネヘム氏は日本代表FWについて、「良いプレーをしていた」と評価しつつ、前半序盤、上田がマークされていないアニス・ハジ・ムサを見逃した場面について、こう指摘した。
「彼はチームメイトの助けを借りてプレーしている。しかし、今では彼が周りを見えていない点がますます顕著になっている。彼はただ『ゴールを決めなければ』と考えている。ゴール前で誰かをパスすることも可能だ。彼自身もゴールを決めているし、誰もが彼の自信をつけようと全力を尽くしている。そして今、彼がそれをやるんだ」
一方で、上田に対しては、もっとエゴでもいいという意見もある。人によって見方は様々ということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
