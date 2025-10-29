「彼は周りが見えていない」10戦11発の日本代表FWにOBのオランダ超レジェンドが苛立ち。“利己的”とまさかの苦言「ただ、ゴールを決めなければと…」

「彼は周りが見えていない」10戦11発の日本代表FWにOBのオランダ超レジェンドが苛立ち。“利己的”とまさかの苦言「ただ、ゴールを決めなければと…」