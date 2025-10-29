◆力合わせ世界の平和に貢献せよ◆

米国が内向きの姿勢を強め、国際社会に不安と動揺が広がっている。

そうした中で日米同盟が安定的に機能している、というメッセージを世界に発信した意義は大きい。

特に重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の構築や造船能力の向上など、幅広い分野での協力を確認したことは、同盟の一層の深化を物語っていよう。

日米両政府は新時代の同盟関係を生かし、アジア太平洋のみならず、世界全体の平和と安定に貢献していかなければならない。

防衛強化の方針伝える

高市首相とトランプ米大統領が都内で約４０分間会談し、安全保障や経済など様々な分野で協力していく方針を確認した。

首相は会談の冒頭、「今や日米は世界で最も偉大な同盟になった。日本も、世界の平和と繁栄に貢献していく」と述べた。

これに対しトランプ氏は、高市氏のことを安倍元首相から聞いていたとし、「シンゾーも喜んでいるだろう」と述べ、首相就任を祝った。「日本の助けになることがあれば、何でもする」とも語った。

初の対面での首脳会談は、和やかなムードの中で行われたという。高市首相の対米外交は、ひとまず無難な滑り出しとなった。

首相はまた、ロシアによるウクライナ侵略の早期終結を目指し、日本も尽力する考えを伝えた。

日本はこれまでウクライナに、食料や発電機、医療機器などの支援を行ってきた。ただ、防衛装備品に関しては、殺傷能力のない防護服や車両にとどめている。

政府は、輸出できる装備品を制限している、防衛装備移転３原則の運用指針を見直す方向で調整している。平和外交の方針に反しない範囲で、輸出の条件を緩和することは検討課題だ。

トランプ氏は「日本は防衛能力を大幅に増強している」と評価した上で、米国製装備品の輸入拡大を歓迎する、と述べた。日本が在日米軍の駐留経費を負担し、防衛予算も増やす姿勢を示していることを念頭に置いた発言だろう。

北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の加盟国は、２０３５年までに防衛支出を国内総生産（ＧＤＰ）比で３・５％に引き上げることで合意している。トランプ氏の強い要請によるもので、米国は日本にも一層の防衛負担を求めている。

首相は会談で、日本が防衛関連経費のＧＤＰ比２％への引き上げを、前倒しして実現することなどを説明したとみられる。

中国は東シナ海で日本の領土・領海を脅かし、最近は太平洋にも空母などを展開して示威行動を活発化させている。北朝鮮とロシアの軍事協力も看過できない。

安全保障環境の悪化を踏まえ、日本は防衛力を強化し続けることが不可欠だ。ただ、その取り組みは日本の判断で進めるべきだ。

７月の日米関税合意では、日本が５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資を行うことが決まった。首相は会談で、この合意を着実に履行していく考えを示した。

対米投資双方の利益に

日本はこの枠組みで、米国産エネルギーを購入する予定だ。日本企業は、アラスカ州で計画されている液化天然ガス（ＬＮＧ）の開発に参画し、ＬＮＧを購入する方向だが、建設コストの増大を懸念する声は多い。

対米投資では、日米双方の利益となる事業を選択したい。

経済分野での協力を強化したことは、今回の会談の特徴だ。両国はレアアース（希土類）などの供給網構築や、造船能力の向上に関する覚書などに署名した。

レアアースなどの生産量では、中国が圧倒的なシェアを持っている。中国が輸出規制をちらつかせ、外交交渉で他国に圧力をかけることをけん制するうえで、日米が協力することは大切だ。

日本の造船業はかつて世界を席巻したが、現在は建造量で中国、韓国に後れを取っている。造船分野での投資拡大は、大型のドックなどの建設を促すことになり、経済への波及効果は大きい。

拉致問題進展図りたい

首脳会談後、トランプ氏は北朝鮮による拉致被害者家族に会い、「できることは何でもしたい」と語った。トランプ氏は、金正恩朝鮮労働党総書記との会談に意欲を示してもいる。

トランプ氏は第１次政権当時、金氏と会談した際に、安倍氏の求めに応じて繰り返し、拉致問題を解決するよう迫った。膠着（こうちゃく）状態を打破するため、高市首相は引き続き、トランプ氏の拉致問題への関与を求めていくことが必要だ。